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В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха
В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха - РИА Новости, 07.12.2021
В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха
Власти Омской области продолжат развивать сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Омске и выявлять новые источники, загрязняющие окружающую среду, РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T07:56
2021-12-07T07:56
2021-12-07T12:24
общество
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ОМСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Омской области продолжат развивать сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Омске и выявлять новые источники, загрязняющие окружающую среду, сообщает правительство региона.Перспективы продолжения эксперимента по квотированию выбросов и создании единой информационной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске обсудил экспертный совет по вопросам экологии при губернаторе Омской области. В заседании под руководством главы региона Александра Буркова приняли участие федеральные эксперты, руководители крупных предприятий, а также находящийся с рабочим визитом в Омске глава проектного офиса "Чистый воздух" Максим Корольков.Бурков высоко оценил результат работы по обследованию "серых зон" и расширению реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В него уже включены 3430 объектов. Так, в этом году на территории Омска было выявлено 372 новых загрязняющих источника."Очень большую помощь оказывают общественники. Мы видим результаты общественного контроля, который создан в рамках совета при губернаторе - это выявление "серой зоны", где есть предприятия-загрязнители. Общественники также принимают участие в выездах при проведении контрольных мероприятий по замерам воздуха на том или ином предприятии. Общественники могут донести до омичей в короткие сроки информацию, были ли аварийные ситуации, осуществлялись ли умышленно выбросы. Роль общественных представителей очень важна", - считает Бурков.В эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ Омск наряду с 11 крупными промышленными центрами участвует уже два года. Для Омска сформирован перечень из 10 приоритетных загрязняющих веществ. В перечне квотируемых – 145 объектов. К 2024 году их совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен быть уменьшен на 20% по сравнению с 2017 годом.
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общество, омск, омская область
07:56 07.12.2021 (обновлено: 12:24 07.12.2021)
В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха
В Омске усилят мониторинг за состоянием воздуха
ОМСК, 7 дек – РИА Новости.
Власти Омской области
продолжат развивать сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Омске
и выявлять новые источники, загрязняющие окружающую среду, сообщает правительство региона.
Перспективы продолжения эксперимента по квотированию выбросов и создании единой информационной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске обсудил экспертный совет по вопросам экологии при губернаторе Омской области. В заседании под руководством главы региона Александра Буркова
приняли участие федеральные эксперты, руководители крупных предприятий, а также находящийся с рабочим визитом в Омске глава проектного офиса "Чистый воздух" Максим Корольков
.
"Сеть мониторинга надо развивать, потому что мы хотим понимать, какой воздух в каждой точке города. Такую работу мы должны проводить вместе с общественностью. Эта та задача, которая позволит не столько кого-то поймать, сколько принять корректирующие действия, чтобы такие случаи не допускались. Мы должны быть все убеждены, что сделали всё необходимое, чтобы воздух в Омске был чистый", – отметил Корольков.
Бурков высоко оценил результат работы по обследованию "серых зон" и расширению реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В него уже включены 3430 объектов. Так, в этом году на территории Омска было выявлено 372 новых загрязняющих источника.
"Очень большую помощь оказывают общественники. Мы видим результаты общественного контроля, который создан в рамках совета при губернаторе - это выявление "серой зоны", где есть предприятия-загрязнители. Общественники также принимают участие в выездах при проведении контрольных мероприятий по замерам воздуха на том или ином предприятии. Общественники могут донести до омичей в короткие сроки информацию, были ли аварийные ситуации, осуществлялись ли умышленно выбросы. Роль общественных представителей очень важна", - считает Бурков.
В эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ Омск наряду с 11 крупными промышленными центрами участвует уже два года. Для Омска сформирован перечень из 10 приоритетных загрязняющих веществ. В перечне квотируемых – 145 объектов. К 2024 году их совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен быть уменьшен на 20% по сравнению с 2017 годом.