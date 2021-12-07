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В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха

В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха - РИА Новости, 07.12.2021

В Омске усилят мониторинг загрязнения воздуха

Власти Омской области продолжат развивать сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Омске и выявлять новые источники, загрязняющие окружающую среду, РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:56

2021-12-07T07:56

2021-12-07T12:24

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омск

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ОМСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Омской области продолжат развивать сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Омске и выявлять новые источники, загрязняющие окружающую среду, сообщает правительство региона.Перспективы продолжения эксперимента по квотированию выбросов и создании единой информационной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске обсудил экспертный совет по вопросам экологии при губернаторе Омской области. В заседании под руководством главы региона Александра Буркова приняли участие федеральные эксперты, руководители крупных предприятий, а также находящийся с рабочим визитом в Омске глава проектного офиса "Чистый воздух" Максим Корольков.Бурков высоко оценил результат работы по обследованию "серых зон" и расширению реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В него уже включены 3430 объектов. Так, в этом году на территории Омска было выявлено 372 новых загрязняющих источника."Очень большую помощь оказывают общественники. Мы видим результаты общественного контроля, который создан в рамках совета при губернаторе - это выявление "серой зоны", где есть предприятия-загрязнители. Общественники также принимают участие в выездах при проведении контрольных мероприятий по замерам воздуха на том или ином предприятии. Общественники могут донести до омичей в короткие сроки информацию, были ли аварийные ситуации, осуществлялись ли умышленно выбросы. Роль общественных представителей очень важна", - считает Бурков.В эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ Омск наряду с 11 крупными промышленными центрами участвует уже два года. Для Омска сформирован перечень из 10 приоритетных загрязняющих веществ. В перечне квотируемых – 145 объектов. К 2024 году их совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен быть уменьшен на 20% по сравнению с 2017 годом.

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общество, омск, омская область