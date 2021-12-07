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В "Рособоронэкспорте" рассказали о произведенном в Индии вооружении
В "Рособоронэкспорте" рассказали о произведенном в Индии вооружении - РИА Новости, 07.12.2021
В "Рособоронэкспорте" рассказали о произведенном в Индии вооружении
В Индии по лицензии произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1, сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:05
2021-12-07T09:05
безопасность
технологии
индия
рособоронэкспорт
т-90 "владимир"
т-72 "урал"
министерство обороны индии
александр михеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. В Индии по лицензии произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1, сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС – Су-30МКИ. Здесь произведено свыше 220 единиц. В интересах сухопутных сил страны в Индии на заводе HVF производятся танки Т-90 и Т-72М1. Уже произведено около 900 Т-90С и 1500 Т-72М1. На базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии выпускаются снаряды "Манго", - перечислил Михеев.Он подчеркнул, что Индия всегда была и остается одним из ключевых покупателей российской техники на протяжении десятков лет. А главный принцип сотрудничества опирается на объявленную правительством Индии и успешно реализуемую промышленностью программу "Делай в Индии"."Рособоронэкспорт" такую работу ведет давно, и нам реально есть чем гордиться. Россия – первая страна, которая начала масштабное сотрудничество с Индией в формате трансфера технологий и организации производства продукции российской разработки на индийских предприятиях", - сказал Михеев.Кроме того, отметил он, ведутся консультации по вопросу модернизации танков Т-90. Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках."Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем. Мы – единственная страна, имеющая с Индией столь плотные и емкие связи в научно-технической области в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем", - сказал Михеев.
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безопасность, технологии, индия, рособоронэкспорт, т-90 "владимир", т-72 "урал", министерство обороны индии, александр михеев, су-30мки, россия
09:05 07.12.2021
 
В "Рособоронэкспорте" рассказали о произведенном в Индии вооружении

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев рассказал о произведенном в Индии вооружении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд АО Рособоронэкспорт на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. В Индии по лицензии произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1, сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС – Су-30МКИ. Здесь произведено свыше 220 единиц. В интересах сухопутных сил страны в Индии на заводе HVF производятся танки Т-90 и Т-72М1. Уже произведено около 900 Т-90С и 1500 Т-72М1. На базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии выпускаются снаряды "Манго", - перечислил Михеев.
Он подчеркнул, что Индия всегда была и остается одним из ключевых покупателей российской техники на протяжении десятков лет. А главный принцип сотрудничества опирается на объявленную правительством Индии и успешно реализуемую промышленностью программу "Делай в Индии".
"Рособоронэкспорт" такую работу ведет давно, и нам реально есть чем гордиться. Россия – первая страна, которая начала масштабное сотрудничество с Индией в формате трансфера технологий и организации производства продукции российской разработки на индийских предприятиях", - сказал Михеев.
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Кроме того, отметил он, ведутся консультации по вопросу модернизации танков Т-90. Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках.
"Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем. Мы – единственная страна, имеющая с Индией столь плотные и емкие связи в научно-технической области в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем", - сказал Михеев.
 
БезопасностьТехнологииИндияРособоронэкспортТ-90 "Владимир"Т-72 "Урал"Министерство обороны ИндииАлександр МихеевСу-30МКИРоссия
 
 
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