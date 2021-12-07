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Небольшие задержки рейсов возможны во "Внуково" из-за снегопада
Небольшие задержки рейсов возможны во "Внуково" из-за снегопада - РИА Новости, 07.12.2021
Небольшие задержки рейсов возможны во "Внуково" из-за снегопада
Небольшие задержки рейсов возможны в аэропорту "Внуково" из-за снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:31
2021-12-07T14:31
2021-12-07T14:31
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Небольшие задержки рейсов возможны в аэропорту "Внуково" из-за снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: сильный ливневый снег. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. Возможны небольшие задержки, связанные с противообледенительной обработкой самолётов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега", — сказали в пресс-службе.Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано более 30 единиц многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин для распределения химреагентов, еще 13 единиц — для обработки самолетов противообледенительной жидкостью."По состоянию на 7 декабря (13:00 МСК) видимость на аэродроме составляет 2,6 тысячи метров. Нижний край облачности — 150 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", — отметили в пресс-службе.
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Небольшие задержки рейсов возможны во "Внуково" из-за снегопада
В столичном аэропорту "Внуково" предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Небольшие задержки рейсов возможны в аэропорту "Внуково" из-за снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: сильный ливневый снег. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. Возможны небольшие задержки, связанные с противообледенительной обработкой самолётов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега", — сказали в пресс-службе.
Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано более 30 единиц многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин для распределения химреагентов, еще 13 единиц — для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.
"По состоянию на 7 декабря (13:00 МСК) видимость на аэродроме составляет 2,6 тысячи метров. Нижний край облачности — 150 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", — отметили в пресс-службе.