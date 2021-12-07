На замглавы Владивостока завели дело
На замглавы Владивостока завели дело из-за плохой очистки города после снегопада
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улицах Владивостока во время сильного снегопада
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Административное дело возбуждено на заместителя главы Владивостока из-за ненадлежащей очистки города после прошедшего 30 ноября снегопада, мэру внесено представление, сообщает прокуратура Приморья.
"По результатам проверки выявлено свыше 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков, не соответствующих требованиям к их содержанию, что явилось следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированного предприятия в зимний период", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, специализированной техники для чистки города недостаточно, также не хватает персонала. Ведомство отмечает, что администрация Владивостока не утвердила порядок содержания дорог, что привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию должного взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД.
"Исполняющий обязанности прокурора Владивостока Виталий Маркин в отношении исполняющего обязанности директора учреждения (МБУ "Содержание городских территорий"), а также заместителя главы администрации города Владивостока возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)", - сообщает прокуратура.
Главе Владивостока и исполняющему обязанности руководителя МБУ "Содержание городских территорий" внесено представления об устранении нарушений закона.
Приморье 30 ноября накрыл мощный циклон, во многих районах выпало свыше месячной нормы осадков, во Владивостоке - 77% от нормы. В городе все эти дни продолжается уборка улиц от снега. В соцсетях местные жители жалуются на то, что дворы не чистят, проезды, в том числе к социально значимым учреждениям, скользкие. Глава Владивостока Константин Шестаков отстранил от должности заместителя руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Алексея Руденко, ответственного за организацию работ по уборке снега. Также мэр принял отставку руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Игоря Стрельникова.