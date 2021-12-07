Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/vladivostok-1762491394.html
На замглавы Владивостока завели дело
На замглавы Владивостока завели дело - РИА Новости, 07.12.2021
На замглавы Владивостока завели дело
Административное дело возбуждено на заместителя главы Владивостока из-за ненадлежащей очистки города после прошедшего 30 ноября снегопада, мэру внесено... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:13
2021-12-07T08:13
общество
владивосток
константин шестаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761418906_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_b97eae2996e46964da423343c86faa1d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Административное дело возбуждено на заместителя главы Владивостока из-за ненадлежащей очистки города после прошедшего 30 ноября снегопада, мэру внесено представление, сообщает прокуратура Приморья."По результатам проверки выявлено свыше 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков, не соответствующих требованиям к их содержанию, что явилось следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированного предприятия в зимний период", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, специализированной техники для чистки города недостаточно, также не хватает персонала. Ведомство отмечает, что администрация Владивостока не утвердила порядок содержания дорог, что привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию должного взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД.Главе Владивостока и исполняющему обязанности руководителя МБУ "Содержание городских территорий" внесено представления об устранении нарушений закона.Приморье 30 ноября накрыл мощный циклон, во многих районах выпало свыше месячной нормы осадков, во Владивостоке - 77% от нормы. В городе все эти дни продолжается уборка улиц от снега. В соцсетях местные жители жалуются на то, что дворы не чистят, проезды, в том числе к социально значимым учреждениям, скользкие. Глава Владивостока Константин Шестаков отстранил от должности заместителя руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Алексея Руденко, ответственного за организацию работ по уборке снега. Также мэр принял отставку руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Игоря Стрельникова.
https://realty.ria.ru/20211203/vladivostok-1762019220.html
https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761418906_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_3fbb040ec32ee70208cf80918499e4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, константин шестаков
08:13 07.12.2021
 
На замглавы Владивостока завели дело

На замглавы Владивостока завели дело из-за плохой очистки города после снегопада

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улицах Владивостока во время сильного снегопада
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улицах Владивостока во время сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Административное дело возбуждено на заместителя главы Владивостока из-за ненадлежащей очистки города после прошедшего 30 ноября снегопада, мэру внесено представление, сообщает прокуратура Приморья.
"По результатам проверки выявлено свыше 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков, не соответствующих требованиям к их содержанию, что явилось следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированного предприятия в зимний период", - говорится в сообщении.
Последствия снегопада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:36
Мэр Владивостока уволил ответственного за организацию уборки снега
По данным прокуратуры, специализированной техники для чистки города недостаточно, также не хватает персонала. Ведомство отмечает, что администрация Владивостока не утвердила порядок содержания дорог, что привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию должного взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД.
"Исполняющий обязанности прокурора Владивостока Виталий Маркин в отношении исполняющего обязанности директора учреждения (МБУ "Содержание городских территорий"), а также заместителя главы администрации города Владивостока возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)", - сообщает прокуратура.
Главе Владивостока и исполняющему обязанности руководителя МБУ "Содержание городских территорий" внесено представления об устранении нарушений закона.
Приморье 30 ноября накрыл мощный циклон, во многих районах выпало свыше месячной нормы осадков, во Владивостоке - 77% от нормы. В городе все эти дни продолжается уборка улиц от снега. В соцсетях местные жители жалуются на то, что дворы не чистят, проезды, в том числе к социально значимым учреждениям, скользкие. Глава Владивостока Константин Шестаков отстранил от должности заместителя руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Алексея Руденко, ответственного за организацию работ по уборке снега. Также мэр принял отставку руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Игоря Стрельникова.
Дезинфекционные работы на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Чистополис: как чистота на улицах влияет на благополучие города
 
ОбществоВладивостокКонстантин Шестаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметану
03:24В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных
03:21В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
Лента новостейМолния
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметануВ Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животныхВ "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна