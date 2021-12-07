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Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов - РИА Новости, 07.12.2021
Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
В переговорах между США и РФ по нормализации выдачи виз для дипломатов за последнее время наметились позитивные тенденции, которые позволяют Москве надеяться на РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:39
2021-12-07T00:39
в мире
сша
россия
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ХЬЮСТОН (США), 7 дек – РИА Новости. В переговорах между США и РФ по нормализации выдачи виз для дипломатов за последнее время наметились позитивные тенденции, которые позволяют Москве надеяться на более крупные и значимые результаты, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров."Я хотел бы сказать, что в последний месяц наметились позитивные тенденции. Благодаря переговорам с участием российского МИД – вы в курсе, что в Вене ведется диалог по двусторонней линии – наметились некоторые позитивные подвижки. Мы надеемся, что это приведет к каким-то более значимым и более крупным результатам", - сказал Захаров на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.Он рассказал, что в связи с отъездом многих российских дипломатов из США объем работы для оставшихся сотрудников генерального консульства в Хьюстоне значительно увеличился."По настоянию властей США закрыты генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско. Сейчас нам приходится вести работу с 13 штатами. Это огромное население, большое число наших соотечественников, большой объем задач, которые стоят перед нами. Мы стараемся справляться", - добавил высокопоставленный российский дипломат.
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в мире, сша, россия
00:39 07.12.2021
 
Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов

Генконсул России Захаров заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам дипломатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХЬЮСТОН (США), 7 дек – РИА Новости. В переговорах между США и РФ по нормализации выдачи виз для дипломатов за последнее время наметились позитивные тенденции, которые позволяют Москве надеяться на более крупные и значимые результаты, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
"Я хотел бы сказать, что в последний месяц наметились позитивные тенденции. Благодаря переговорам с участием российского МИД – вы в курсе, что в Вене ведется диалог по двусторонней линии – наметились некоторые позитивные подвижки. Мы надеемся, что это приведет к каким-то более значимым и более крупным результатам", - сказал Захаров на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.
Он рассказал, что в связи с отъездом многих российских дипломатов из США объем работы для оставшихся сотрудников генерального консульства в Хьюстоне значительно увеличился.
"По настоянию властей США закрыты генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско. Сейчас нам приходится вести работу с 13 штатами. Это огромное население, большое число наших соотечественников, большой объем задач, которые стоят перед нами. Мы стараемся справляться", - добавил высокопоставленный российский дипломат.
Вид на город Хьюстон - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
00:19
В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
 
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