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Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов

Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов - РИА Новости, 07.12.2021

Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов

В переговорах между США и РФ по нормализации выдачи виз для дипломатов за последнее время наметились позитивные тенденции, которые позволяют Москве надеяться на РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T00:39

2021-12-07T00:39

2021-12-07T00:39

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ХЬЮСТОН (США), 7 дек – РИА Новости. В переговорах между США и РФ по нормализации выдачи виз для дипломатов за последнее время наметились позитивные тенденции, которые позволяют Москве надеяться на более крупные и значимые результаты, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров."Я хотел бы сказать, что в последний месяц наметились позитивные тенденции. Благодаря переговорам с участием российского МИД – вы в курсе, что в Вене ведется диалог по двусторонней линии – наметились некоторые позитивные подвижки. Мы надеемся, что это приведет к каким-то более значимым и более крупным результатам", - сказал Захаров на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.Он рассказал, что в связи с отъездом многих российских дипломатов из США объем работы для оставшихся сотрудников генерального консульства в Хьюстоне значительно увеличился."По настоянию властей США закрыты генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско. Сейчас нам приходится вести работу с 13 штатами. Это огромное население, большое число наших соотечественников, большой объем задач, которые стоят перед нами. Мы стараемся справляться", - добавил высокопоставленный российский дипломат.

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