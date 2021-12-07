https://ria.ru/20211207/ves-1762477575.html
Почему резкая потеря веса крайне опасна
Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес - РИА Новости, 07.12.2021
Почему резкая потеря веса крайне опасна
Резкая потеря веса является признаком ряда серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T02:17
2021-12-07T02:17
2021-12-07T02:17
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Резкая потеря веса является признаком ряда серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина.В случаях, когда потеря веса не связана с кардинальным изменением схемы питания или ростом физических нагрузок, резкое снижение массы тела может быть симптомом болезни, которую нужно как можно скорее диагностировать и приступить к лечению, предупреждает врач.Список заболеваний, способных привести к быстрой потере веса, довольно широк. Это эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, в том числе туберкулез, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.Снижение массы тела может иметь и естественные причины, однако об этом можно с уверенностью утверждать только после полного обследования, предупреждает специалист. Резкая потеря веса в любом случае является испытанием для организма.По словам врача, похудание может развиться на фоне нервного стресса. В таком случае визит к врачу тоже необходим, ведь на фоне стресса могут возникнуть или обостриться самые разные заболевания, подытожила медик.
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество
Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
Врач Кудина назвала резкую потерю веса признаком серьезных проблем со здоровьем
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Резкая потеря веса является признаком ряда серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу, рассказала агентству “Прайм”
доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина.
В случаях, когда потеря веса не связана с кардинальным изменением схемы питания или ростом физических нагрузок, резкое снижение массы тела может быть симптомом болезни, которую нужно как можно скорее диагностировать и приступить к лечению, предупреждает врач.
“Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма", — обращает внимание Кудина.
Список заболеваний, способных привести к быстрой потере веса, довольно широк. Это эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, в том числе туберкулез, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.
Снижение массы тела может иметь и естественные причины, однако об этом можно с уверенностью утверждать только после полного обследования, предупреждает специалист. Резкая потеря веса в любом случае является испытанием для организма.
По словам врача, похудание может развиться на фоне нервного стресса. В таком случае визит к врачу тоже необходим, ведь на фоне стресса могут возникнуть или обостриться самые разные заболевания, подытожила медик.