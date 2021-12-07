02:39 07.12.2021 (обновлено: 03:23 07.12.2021)
СМИ: США не хотят передавать требуемые Украиной "афганские" вертолеты Ми-17
Foreign Policy: США не хотят отдавать Украине "афганские" Ми-17, которые требовал Киев
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина добивается получения оборудования США, которое предназначалось Афганистану до прихода к власти движения "Талибан"*, однако Белый дом пытается не провоцировать Россию и намерен переориентироваться на "угрозы", исходящие от КНР, пишет издание Foreign Policy.
По данным издания, которое ссылается на украинского чиновника, Киев заинтересован, в частности, в предназначавшихся Афганистану боеприпасах и принадлежащих Вашингтону вертолетах Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине.
По словам источников, администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд возможностей помочь Украине в военном плане, например, увеличить число советников и консультантов в стране. Однако отмечается, что меры Вашингтона "не соответствуют пожеланиям" украинского министра обороны Алексея Резникова.
Издание указывает, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся переориентировать США на угрозы, исходящие из Китая, и не хотят, чтобы Россия стала "отвлекающим фактором", поэтому американские власти "умеряют" действия, которые могут спровоцировать Москву.
"Вы видите, что межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там", - приводит Foreign Policy слова помощника конгрессмена, который пожелал остаться неизвестным.
Сообщается также, что высокопоставленные конгрессмены-республиканцы послали Байдену письмо, в котором выражают обеспокоенность позицией администрации, которая скорее "пойдет на уступки" президенту России Владимиру Путину, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность