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Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией
Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет достаточно сложно, на сегодняшний день привито около 54% от... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:57
2021-12-07T16:57
2021-12-07T16:57
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет достаточно сложно, на сегодняшний день привито около 54% от взрослого населения."О прививочной кампании - откровенно говоря, она идет достаточно сложно. По данным федерального регистра мы третьи в округе после Омска и Тывы, что на первый взгляд неплохо, но до плановых показателей еще очень далеко. На сегодня привито 1 миллион 306 тысяч человек - это около 54% от взрослого населения", - сказал губернатор.По его словам, за последние две недели в крае удалось нарастить серьезные темпы по усилению работы в данном направлении. Сегодня делается порядка 70 тысяч прививок в неделю. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов, 106 мобильных. Увеличено их количество на промышленных предприятиях.
https://ria.ru/20211207/gospitali-1762597097.html
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Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией
Глава Красноярского края Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет сложно