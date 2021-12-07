Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762602928.html
Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией
Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет достаточно сложно, на сегодняшний день привито около 54% от... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:57
2021-12-07T16:57
распространение коронавируса
общество
омск
красноярский край
александр усс
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286f93f286d144603127dee3f1fbf35d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет достаточно сложно, на сегодняшний день привито около 54% от взрослого населения."О прививочной кампании - откровенно говоря, она идет достаточно сложно. По данным федерального регистра мы третьи в округе после Омска и Тывы, что на первый взгляд неплохо, но до плановых показателей еще очень далеко. На сегодня привито 1 миллион 306 тысяч человек - это около 54% от взрослого населения", - сказал губернатор.По его словам, за последние две недели в крае удалось нарастить серьезные темпы по усилению работы в данном направлении. Сегодня делается порядка 70 тысяч прививок в неделю. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов, 106 мобильных. Увеличено их количество на промышленных предприятиях.
https://ria.ru/20211207/gospitali-1762597097.html
омск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63f41777718106133379d6311a75f22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, омск, красноярский край, александр усс, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:57 07.12.2021
 
Глава Красноярского края пожаловался на сложности с прививочной кампанией

Глава Красноярского края Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет сложно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что прививочная кампания в регионе идет достаточно сложно, на сегодняшний день привито около 54% от взрослого населения.
"О прививочной кампании - откровенно говоря, она идет достаточно сложно. По данным федерального регистра мы третьи в округе после Омска и Тывы, что на первый взгляд неплохо, но до плановых показателей еще очень далеко. На сегодня привито 1 миллион 306 тысяч человек - это около 54% от взрослого населения", - сказал губернатор.
По его словам, за последние две недели в крае удалось нарастить серьезные темпы по усилению работы в данном направлении. Сегодня делается порядка 70 тысяч прививок в неделю. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов, 106 мобильных. Увеличено их количество на промышленных предприятиях.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
16:36Распространение коронавируса
Красноярскому краю нужны три инфекционных госпиталя, заявил губернатор
 
Распространение коронавирусаОбществоОмскКрасноярский крайАлександр УссЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметану
03:24В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных
03:21В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
Лента новостейМолния
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметануВ Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животныхВ "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна