https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762596557.html
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения
Вакцинацию от коронавируса в России прошли 61,7% граждан старше 60 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:34
2021-12-07T16:34
2021-12-07T16:34
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_81b88699d9cededcb80019c9bf64cbe0.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в России прошли 61,7% граждан старше 60 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Очень важная цифра, мы всегда говорим о людях серебряного возраста, люди старше 60 лет, хорошая позитивная динамика, среди граждан старше 60 лет прошли вакцинацию 61,7%. Я думаю, что это как раз то движение, которое мы должны дальше продолжать..., для того, чтобы защитить людей старшего возраста", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20211207/omikron-1762577607.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2dee637007300025cf91386aaa472c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения
Глава Минздрава Мурашко: 61,7 процента старшего поколения вакцинировались от COVID-19