https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762596557.html

Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения

Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения

Вакцинацию от коронавируса в России прошли 61,7% граждан старше 60 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:34

2021-12-07T16:34

2021-12-07T16:34

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в России прошли 61,7% граждан старше 60 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Очень важная цифра, мы всегда говорим о людях серебряного возраста, люди старше 60 лет, хорошая позитивная динамика, среди граждан старше 60 лет прошли вакцинацию 61,7%. Я думаю, что это как раз то движение, которое мы должны дальше продолжать..., для того, чтобы защитить людей старшего возраста", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762577607.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19