https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762568465.html

В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой

В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой - РИА Новости, 07.12.2021

В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой

Обязательная вакцинация от COVID-19 должна оставаться крайней мерой и не приводить к росту напряжения в обществе, заявил на брифинге во вторник глава... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:02

2021-12-07T15:02

2021-12-07T15:04

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

европа

воз

коронавирус covid-19

ханс клюге

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ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Обязательная вакцинация от COVID-19 должна оставаться крайней мерой и не приводить к росту напряжения в обществе, заявил на брифинге во вторник глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге."Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста. Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет", - сказал он.По его словам, при введении ограничений "необходимо внимательно смотреть на то, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение". Кроме того, необходимо учитывать то, какое влияние на психологическое здоровье людей будут оказывать ограничения на перемещения или новые локдауны.Клюге добавил, что сейчас слишком рано делать какие-то определенные рекомендации по предотвращению распространения штамма "омикрон". ВОЗ рекомендует сосредоточиться на борьбе с доминантным на данный момент штаммом Дельта, что поможет ограничить и другие варианты.По его словам, во всех начальных школах должно быть введено обязательное ношение масок, проветривание и регулярное тестирование. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне."Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", - добавил Клюге.По оценкам европейского бюро ВОЗ, в европейском регионе за последние пару месяцев в разы увеличилось количество заражений и смертей от COVID-19, и эти цифры будут только расти. При этом в европейском регионе, а также в Центральной Азии полностью вакцинировано 55% населения. Кроме того, 43 из 50 стран предлагают бустерные дозы вакцин. В ВОЗ подчеркивают, что за последний год благодаря прививкам от коронавируса было спасено свыше 400 тысяч жизней.

https://ria.ru/20211206/uzhin-1762414661.html

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в мире, вакцинация, европа, воз, коронавирус covid-19, ханс клюге