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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762568465.html
В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой
В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой - РИА Новости, 07.12.2021
В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой
Обязательная вакцинация от COVID-19 должна оставаться крайней мерой и не приводить к росту напряжения в обществе, заявил на брифинге во вторник глава... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:02
2021-12-07T15:04
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
европа
воз
коронавирус covid-19
ханс клюге
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ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Обязательная вакцинация от COVID-19 должна оставаться крайней мерой и не приводить к росту напряжения в обществе, заявил на брифинге во вторник глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге."Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста. Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет", - сказал он.По его словам, при введении ограничений "необходимо внимательно смотреть на то, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение". Кроме того, необходимо учитывать то, какое влияние на психологическое здоровье людей будут оказывать ограничения на перемещения или новые локдауны.Клюге добавил, что сейчас слишком рано делать какие-то определенные рекомендации по предотвращению распространения штамма "омикрон". ВОЗ рекомендует сосредоточиться на борьбе с доминантным на данный момент штаммом Дельта, что поможет ограничить и другие варианты.По его словам, во всех начальных школах должно быть введено обязательное ношение масок, проветривание и регулярное тестирование. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне."Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", - добавил Клюге.По оценкам европейского бюро ВОЗ, в европейском регионе за последние пару месяцев в разы увеличилось количество заражений и смертей от COVID-19, и эти цифры будут только расти. При этом в европейском регионе, а также в Центральной Азии полностью вакцинировано 55% населения. Кроме того, 43 из 50 стран предлагают бустерные дозы вакцин. В ВОЗ подчеркивают, что за последний год благодаря прививкам от коронавируса было спасено свыше 400 тысяч жизней.
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в мире, вакцинация, европа, воз, коронавирус covid-19, ханс клюге
15:02 07.12.2021 (обновлено: 15:04 07.12.2021)
 
В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой

Глава ВОЗ в Европе Клюге: обязательная вакцинация от COVID-19 остается крайней мерой

© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Обязательная вакцинация от COVID-19 должна оставаться крайней мерой и не приводить к росту напряжения в обществе, заявил на брифинге во вторник глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста. Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет", - сказал он.
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По его словам, при введении ограничений "необходимо внимательно смотреть на то, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение". Кроме того, необходимо учитывать то, какое влияние на психологическое здоровье людей будут оказывать ограничения на перемещения или новые локдауны.
Клюге добавил, что сейчас слишком рано делать какие-то определенные рекомендации по предотвращению распространения штамма "омикрон". ВОЗ рекомендует сосредоточиться на борьбе с доминантным на данный момент штаммом Дельта, что поможет ограничить и другие варианты.
"Сегодня неудивительно видеть количество заражений среди молодого населения в 2-3 раза выше, чем у взрослых. Риск для здоровья при этом расширяется, угрожая не только ребенку. С учетом приближения каникул мы должны признать, что дети заражают своих родителей, и дедушек, и бабушек дома, и для тех взрослых, кто не привит, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз", - сказал он.
По его словам, во всех начальных школах должно быть введено обязательное ношение масок, проветривание и регулярное тестирование. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне.
"Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", - добавил Клюге.
По оценкам европейского бюро ВОЗ, в европейском регионе за последние пару месяцев в разы увеличилось количество заражений и смертей от COVID-19, и эти цифры будут только расти. При этом в европейском регионе, а также в Центральной Азии полностью вакцинировано 55% населения. Кроме того, 43 из 50 стран предлагают бустерные дозы вакцин. В ВОЗ подчеркивают, что за последний год благодаря прививкам от коронавируса было спасено свыше 400 тысяч жизней.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияЕвропаВОЗКоронавирус COVID-19Ханс Клюге
 
 
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