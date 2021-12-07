https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762494409.html

Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19

Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19

Порядка 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:54

2021-12-07T08:54

2021-12-07T10:07

распространение коронавируса

айсен николаев

республика саха (якутия)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Порядка 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев."На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 67,6% взрослого населения, второй - порядка 61%", - сказал он.При этом, отметил глава Якутии, еще есть над чем работать. "Есть районы, где уже свыше 80% взрослого населения привито. Но, к сожалению, есть и районы, где этот показатель чуть более 50%. Разброс большой", - констатировал он.Как отметил глава региона, вакцинация организована и в удаленных населенных пунктах, а также для коренных малочисленных народов Севера.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211207/potentsiya-1762450639.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19