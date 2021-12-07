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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762494409.html
Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19
Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19
Порядка 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:54
2021-12-07T10:07
распространение коронавируса
айсен николаев
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Порядка 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев."На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 67,6% взрослого населения, второй - порядка 61%", - сказал он.При этом, отметил глава Якутии, еще есть над чем работать. "Есть районы, где уже свыше 80% взрослого населения привито. Но, к сожалению, есть и районы, где этот показатель чуть более 50%. Разброс большой", - констатировал он.Как отметил глава региона, вакцинация организована и в удаленных населенных пунктах, а также для коренных малочисленных народов Севера.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211207/potentsiya-1762450639.html
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айсен николаев, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:54 07.12.2021 (обновлено: 10:07 07.12.2021)
 
Около 61 процента взрослого населения Якутии привились от COVID-19

Около 61 процента взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Порядка 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 67,6% взрослого населения, второй - порядка 61%", - сказал он.
При этом, отметил глава Якутии, еще есть над чем работать. "Есть районы, где уже свыше 80% взрослого населения привито. Но, к сожалению, есть и районы, где этот показатель чуть более 50%. Разброс большой", - констатировал он.
Как отметил глава региона, вакцинация организована и в удаленных населенных пунктах, а также для коренных малочисленных народов Севера.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение коронавирусаАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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