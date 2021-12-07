https://ria.ru/20211207/urozhay-1762617800.html

На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40%

На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40% - РИА Новости, 07.12.2021

На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40%

Урожай фруктов и ягод в Краснодарском крае вырос на 40%, до 430 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:41

2021-12-07T17:41

2021-12-07T17:41

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Урожай фруктов и ягод в Краснодарском крае вырос на 40%, до 430 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Промышленные садоводческие хозяйства края завершили уборку плодово-ягодной продукции."В этом году сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели смогли собрать 430 тысяч тонн фруктов и ягод, что на 123 тысячи тонн больше, чем в прошлом году", - сказал Кондратьев.Глава края добавил, что в регионе в настоящий момент действует множество направлений для поддержки садоводства. "Со следующего года мы также выделим дополнительные средства на производство ягод в теплицах. Эта мера позволит еще больше увеличить урожай", – пояснил губернатор.По его словам, на высокий урожай плодово-ягодной продукции в 2021 году повлияли хорошие погодные условия, внедрение новых технологий в отрасль, а также ежегодная закладка молодых садов. Их площадь за последние пять лет увеличилась более, чем на 3 тысячи гектаров и на сегодняшний день составляет 30,8 тысячи гектаров. Сегодня в садоводстве работают свыше 400 предприятий края. Ежегодно они производят около 40% от общего урожая фруктов и ягод в стране.По данным краевых властей, в 2021 году на поддержку направления на Кубани направили более 750 миллионов рублей. "Аграрии получают субсидии на закладку и уход за молодыми плодовыми насаждениями. Также по поручению Вениамина Кондратьева фермерские хозяйства, работающие не более одного года, могут получить до 3 миллионов рублей в виде гранта на закладку интенсивного сада", - уточнили в администрации края.

https://ria.ru/20211206/teplitsy-1762415110.html

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев