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Краснодарский край
https://ria.ru/20211207/urozhay-1762617800.html
На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40%
На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40% - РИА Новости, 07.12.2021
На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40%
Урожай фруктов и ягод в Краснодарском крае вырос на 40%, до 430 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:41
2021-12-07T17:41
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Урожай фруктов и ягод в Краснодарском крае вырос на 40%, до 430 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Промышленные садоводческие хозяйства края завершили уборку плодово-ягодной продукции."В этом году сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели смогли собрать 430 тысяч тонн фруктов и ягод, что на 123 тысячи тонн больше, чем в прошлом году", - сказал Кондратьев.Глава края добавил, что в регионе в настоящий момент действует множество направлений для поддержки садоводства. "Со следующего года мы также выделим дополнительные средства на производство ягод в теплицах. Эта мера позволит еще больше увеличить урожай", – пояснил губернатор.По его словам, на высокий урожай плодово-ягодной продукции в 2021 году повлияли хорошие погодные условия, внедрение новых технологий в отрасль, а также ежегодная закладка молодых садов. Их площадь за последние пять лет увеличилась более, чем на 3 тысячи гектаров и на сегодняшний день составляет 30,8 тысячи гектаров. Сегодня в садоводстве работают свыше 400 предприятий края. Ежегодно они производят около 40% от общего урожая фруктов и ягод в стране.По данным краевых властей, в 2021 году на поддержку направления на Кубани направили более 750 миллионов рублей. "Аграрии получают субсидии на закладку и уход за молодыми плодовыми насаждениями. Также по поручению Вениамина Кондратьева фермерские хозяйства, работающие не более одного года, могут получить до 3 миллионов рублей в виде гранта на закладку интенсивного сада", - уточнили в администрации края.
https://ria.ru/20211206/teplitsy-1762415110.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
17:41 07.12.2021
 
На Кубани урожай фруктов и ягод вырос на 40%

В Краснодарском крае урожай фруктов и ягод вырос на 40%, до 430 тысяч тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор яблок в Краснодарском крае
Сбор яблок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Урожай фруктов и ягод в Краснодарском крае вырос на 40%, до 430 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Промышленные садоводческие хозяйства края завершили уборку плодово-ягодной продукции.
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Вчера, 16:36Краснодарский край
На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц
"В этом году сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели смогли собрать 430 тысяч тонн фруктов и ягод, что на 123 тысячи тонн больше, чем в прошлом году", - сказал Кондратьев.
Глава края добавил, что в регионе в настоящий момент действует множество направлений для поддержки садоводства. "Со следующего года мы также выделим дополнительные средства на производство ягод в теплицах. Эта мера позволит еще больше увеличить урожай", – пояснил губернатор.
По его словам, на высокий урожай плодово-ягодной продукции в 2021 году повлияли хорошие погодные условия, внедрение новых технологий в отрасль, а также ежегодная закладка молодых садов. Их площадь за последние пять лет увеличилась более, чем на 3 тысячи гектаров и на сегодняшний день составляет 30,8 тысячи гектаров. Сегодня в садоводстве работают свыше 400 предприятий края. Ежегодно они производят около 40% от общего урожая фруктов и ягод в стране.
По данным краевых властей, в 2021 году на поддержку направления на Кубани направили более 750 миллионов рублей. "Аграрии получают субсидии на закладку и уход за молодыми плодовыми насаждениями. Также по поручению Вениамина Кондратьева фермерские хозяйства, работающие не более одного года, могут получить до 3 миллионов рублей в виде гранта на закладку интенсивного сада", - уточнили в администрации края.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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