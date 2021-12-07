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Канада поможет Украине пончиками
Канадцы предложили помочь Украине кофе и пончиками - РИА Новости, 07.12.2021
Канада поможет Украине пончиками
Читатели канадского издания The Globe and Mail отреагировали на заявление министра обороны Украины Алексея Резника, попросившего Оттаву, США и Лондон оказать... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:23
2021-12-07T07:15
в мире
украина
сша
канада
англия
нато
алексей резников
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Читатели канадского издания The Globe and Mail отреагировали на заявление министра обороны Украины Алексея Резника, попросившего Оттаву, США и Лондон оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Резников также призвал Англию, США и Канаду защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России.Своем мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье."Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи", - считает old taxpayer."Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов", - отметил Luki2."Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо", - поддержал предыдущего комментатора app_72139551."Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", резюмировал Aulus.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, канада, англия, нато, алексей резников, россия
06:23 07.12.2021 (обновлено: 07:15 07.12.2021)
 
Канадцы предложили помочь Украине кофе и пончиками

Читатели Globe and Mail после просьбы Резникова предложили выслать Украине кофе и пончики

© Depositphotos / AllaSerebrinaКофе с собой
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Читатели канадского издания The Globe and Mail отреагировали на заявление министра обороны Украины Алексея Резника, попросившего Оттаву, США и Лондон оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Резников также призвал Англию, США и Канаду защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России.
Своем мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.
"Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи", - считает old taxpayer.
"Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов", - отметил Luki2.
"Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо", - поддержал предыдущего комментатора app_72139551.
"Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", резюмировал Aulus.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 23:31
Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАКанадаАнглияНАТОАлексей РезниковРоссия
 
 
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