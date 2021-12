https://ria.ru/20211207/ukraina-1762487129.html

Канада поможет Украине пончиками

2021-12-07T06:23

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Читатели канадского издания The Globe and Mail отреагировали на заявление министра обороны Украины Алексея Резника, попросившего Оттаву, США и Лондон оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Резников также призвал Англию, США и Канаду защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России.Своем мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье."Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи", - считает old taxpayer."Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов", - отметил Luki2."Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо", - поддержал предыдущего комментатора app_72139551."Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", резюмировал Aulus.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

