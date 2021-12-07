https://ria.ru/20211207/ugrozy-1762512974.html

В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе

В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе

Полиция проводит проверку после сообщения в соцсети московского подростка с угрозой устроить стрельбу в школе на юго-востоке столицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:03

2021-12-07T11:03

2021-12-07T11:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщения в соцсети московского подростка с угрозой устроить стрельбу в школе на юго-востоке столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В воскресенье, 5 декабря, в полицию поступило сообщение, что накануне в WhatsApp один из учеников 2006 года рождения сделал запись в чате, что намерен устроить стрельбу в школе на юго-востоке", - сказал собеседник агентства.По его словам, домой к подростку выехали полицейские, в том числе из районного отдела по делам несовершеннолетних. Правоохранители провели с учеником и его матерью беседу."В настоящий момент проводится проверка", - добавил источник.

https://ria.ru/20211203/zaderzhanie-1762001274.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва