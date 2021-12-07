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В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе
В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе
Полиция проводит проверку после сообщения в соцсети московского подростка с угрозой устроить стрельбу в школе на юго-востоке столицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:03
2021-12-07T11:03
2021-12-07T11:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщения в соцсети московского подростка с угрозой устроить стрельбу в школе на юго-востоке столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В воскресенье, 5 декабря, в полицию поступило сообщение, что накануне в WhatsApp один из учеников 2006 года рождения сделал запись в чате, что намерен устроить стрельбу в школе на юго-востоке", - сказал собеседник агентства.По его словам, домой к подростку выехали полицейские, в том числе из районного отдела по делам несовершеннолетних. Правоохранители провели с учеником и его матерью беседу."В настоящий момент проводится проверка", - добавил источник.
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происшествия, москва
В Москве начали проверку после угроз подростка устроить стрельбу в школе
Полиция начала проверку после угроз подростка устроить стрельбу в московской школе
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости.
Полиция проводит проверку после сообщения в соцсети московского подростка с угрозой устроить стрельбу в школе на юго-востоке столицы
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В воскресенье, 5 декабря, в полицию поступило сообщение, что накануне в WhatsApp один из учеников 2006 года рождения сделал запись в чате, что намерен устроить стрельбу в школе на юго-востоке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, домой к подростку выехали полицейские, в том числе из районного отдела по делам несовершеннолетних. Правоохранители провели с учеником и его матерью беседу.
"В настоящий момент проводится проверка", - добавил источник.