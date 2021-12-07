12:50 07.12.2021 (обновлено: 15:06 08.12.2021)
Более 70 тысяч сотрудников и 10 тысяч единиц техники убирают снег в Москве
© Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее городские службы были переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым во вторник снегопадом. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, может быть побит рекорд по осадкам, выпадет до 14 миллиметров.
"Десять тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов задействованы в уборке снега. С 21.00 6 декабря по 09.00 7 декабря средний прирост снега составил 5 сантиметров. Городские службы проводят регламентные работы по уборке городских территорий. Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.
В 16.00 специалисты проведут очередное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
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