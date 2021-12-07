https://ria.ru/20211207/uborka-1762765336.html

Более 70 тысяч сотрудников и 10 тысяч единиц техники убирают снег в Москве

Более 70 тысяч сотрудников и 10 тысяч единиц техники убирают снег в Москве - РИА Новости, 08.12.2021

Более 70 тысяч сотрудников и 10 тысяч единиц техники убирают снег в Москве

Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T12:50

2021-12-07T12:50

2021-12-08T15:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

telegram (приложение)

евгений тишковец

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее городские службы были переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым во вторник снегопадом. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, может быть побит рекорд по осадкам, выпадет до 14 миллиметров.В 16.00 специалисты проведут очередное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

https://ria.ru/20211207/sneg-1762491536.html

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общество, москва, telegram (приложение), евгений тишковец, городское хозяйство москвы