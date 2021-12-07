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В Подмосковье вожатая лагеря получила семь лет колонии за убийство коллеги
В Подмосковье вожатая лагеря получила семь лет колонии за убийство коллеги - РИА Новости, 07.12.2021
В Подмосковье вожатая лагеря получила семь лет колонии за убийство коллеги
Вожатую подмосковного детского лагеря, зарезавшую коллегу, приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщила во вторник журналистам старший помощник... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:22
2021-12-07T14:45
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вожатую подмосковного детского лагеря, зарезавшую коллегу, приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.В конце июня в одном из зданий детского лагеря в Пушкинском округе нашли зарезанной 20-летнюю вожатую – как выяснило следствие, ее убила коллега, жившая с ней в одной комнате.Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, инцидент произошел в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" и в ходе ссоры осужденная не меньше 20 раз ударила однокурсницу ножом. При этом "Комсомольская правда" ранее писала, что девушка якобы "и не думала убивать", ножом до этого "разве что огурцы крошила", а тут "попала прямо в сердце".По словам Врадий, на допросе задержанная призналась в убийстве, пояснив, что оно случилось во время ссоры "под воздействием алкоголя". И убийца, и убитая были студентками одного вуза и в лагере проходили практику."Подсудимая признана виновной в ... убийстве... Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - рассказала Врадий.В ходе расследования проведено более 20 допросов, проверены показания на месте с участием осужденной. Ее виновность установил ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.Как рассказали РИА Новости бывшие одноклассники осужденной, девушка нередко употребляла алкоголь еще будучи школьницей, а также устраивала буллинг. В старших классах она особо не контактировала с одноклассниками и не отличалась хорошей успеваемостью.
https://ria.ru/20211204/sk-1762160373.html
https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761821597.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
14:22 07.12.2021 (обновлено: 14:45 07.12.2021)
 
В Подмосковье вожатая лагеря получила семь лет колонии за убийство коллеги

В Подмосковье вожатую детского лагеря приговорили к семи годам колонии за убийство коллеги

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вожатую подмосковного детского лагеря, зарезавшую коллегу, приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В конце июня в одном из зданий детского лагеря в Пушкинском округе нашли зарезанной 20-летнюю вожатую – как выяснило следствие, ее убила коллега, жившая с ней в одной комнате.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 12:22
Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого
Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, инцидент произошел в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" и в ходе ссоры осужденная не меньше 20 раз ударила однокурсницу ножом. При этом "Комсомольская правда" ранее писала, что девушка якобы "и не думала убивать", ножом до этого "разве что огурцы крошила", а тут "попала прямо в сердце".
По словам Врадий, на допросе задержанная призналась в убийстве, пояснив, что оно случилось во время ссоры "под воздействием алкоголя". И убийца, и убитая были студентками одного вуза и в лагере проходили практику.
"Подсудимая признана виновной в ... убийстве... Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - рассказала Врадий.
В ходе расследования проведено более 20 допросов, проверены показания на месте с участием осужденной. Ее виновность установил ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.
Как рассказали РИА Новости бывшие одноклассники осужденной, девушка нередко употребляла алкоголь еще будучи школьницей, а также устраивала буллинг. В старших классах она особо не контактировала с одноклассниками и не отличалась хорошей успеваемостью.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 14:27
Жителя Вологды обвинили в убийстве нескольких человек
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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