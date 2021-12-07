https://ria.ru/20211207/ubiystvo-1762548875.html
В Подмосковье будут судить женщину, утопившую новорожденного в уборной
В Подмосковье будут судить женщину, утопившую новорожденного в уборной - РИА Новости, 07.12.2021
В Подмосковье будут судить женщину, утопившую новорожденного в уборной
Женщина, утопившая своего новорожденного ребенка в уборной в Московской области, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:25
2021-12-07T13:25
2021-12-07T13:25
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Женщина, утопившая своего новорожденного ребенка в уборной в Московской области, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, что 28 августа женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она взяла новорожденного руками за ноги и опустила его голову в унитаз с водой, в результате чего ребенок скончался. Тело ребенка знакомый девушки оставил в лесу недалеко от дома."Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления... убийство матерью новорожденного ребенка... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.Она добавила, что в ходе расследования с участием обвиняемой были проведены проверки показаний на месте, очные ставки между обвиняемой и свидетелем, назначены и проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, акушеро-гинекологическая и психолого-психиатрическая экспертизы."Во время допроса у следователя девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном", - отметила Врадий.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
https://ria.ru/20210909/novorozhdennaya-1749423650.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье будут судить женщину, утопившую новорожденного в уборной
Жительница Подмосковья, утопившая новорожденного ребенка в уборной, предстанет перед судом