https://ria.ru/20211207/tury-1762523727.html
АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры
АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры - РИА Новости, 07.12.2021
АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) в открытом письме попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить отсрочку по исполнению обязательств перед... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:10
2021-12-07T12:10
2021-12-07T12:10
туризм
михаил мишустин
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в открытом письме попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за путевки, не состоявшиеся из-за пандемии."Ассоциация туроператоров (АТОР) от лица ведущих туроператорских компаний России просит Вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма", — говорится в письме.Объединение указывает, что постановление 1073 стало самой действенной мерой поддержки. Оно позволило компаниям возобновить работу и исполнять обязательства, возместив потраченные средства около 70 процентов всех потребителей, включая льготные категории граждан.В то же время, отмечает АТОР, сейчас у туроператоров нет возможности возобновить деятельность по закрытым направлениям, а открытых слишком мало, чтобы сформировать резервы, достаточные для расчетов с клиентами. "Пандемия, которая нанесла сокрушительный удар по туриндустрии, не закончилась. Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год. Любые иные варианты — льготные кредиты, субсидирование кредитной ставки, выдача госгарантий — не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли", — заключает АТОР.Правительство РФ в июле прошлого года приняло постановление № 1073, которое дает гражданам возможность до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры, согласно постановлению, могут вернуть покупателю средства до конца текущего года.
https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html
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михаил мишустин, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, пандемия, коронавирус covid-19
АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры
АТОР попросила Михаила Мишустина продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в открытом письме попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за путевки, не состоявшиеся из-за пандемии.
"Ассоциация туроператоров (АТОР) от лица ведущих туроператорских компаний России просит Вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма", — говорится в письме.
Объединение указывает, что постановление 1073 стало самой действенной мерой поддержки. Оно позволило компаниям возобновить работу и исполнять обязательства, возместив потраченные средства около 70 процентов всех потребителей, включая льготные категории граждан.
В то же время, отмечает АТОР, сейчас у туроператоров нет возможности возобновить деятельность по закрытым направлениям, а открытых слишком мало, чтобы сформировать резервы, достаточные для расчетов с клиентами.
"На сегодняшний день остается порядка 200 тысяч человек, которым нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть денежные средства. Общий размер вынужденной задолженности туроператоров перед потребителями составляет, по нашей оценке, более десяти миллиардов рублей", — пишет ассоциация.
"Пандемия, которая нанесла сокрушительный удар по туриндустрии, не закончилась. Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год. Любые иные варианты — льготные кредиты, субсидирование кредитной ставки, выдача госгарантий — не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли", — заключает АТОР.
Правительство РФ в июле прошлого года приняло постановление № 1073, которое дает гражданам возможность до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры, согласно постановлению, могут вернуть покупателю средства до конца текущего года.