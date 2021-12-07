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АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры

АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры - РИА Новости, 07.12.2021

АТОР просит продлить отсрочку по обязательствам за отмененные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в открытом письме попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить отсрочку по исполнению обязательств перед... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:10

2021-12-07T12:10

2021-12-07T12:10

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в открытом письме попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за путевки, не состоявшиеся из-за пандемии."Ассоциация туроператоров (АТОР) от лица ведущих туроператорских компаний России просит Вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма", — говорится в письме.Объединение указывает, что постановление 1073 стало самой действенной мерой поддержки. Оно позволило компаниям возобновить работу и исполнять обязательства, возместив потраченные средства около 70 процентов всех потребителей, включая льготные категории граждан.В то же время, отмечает АТОР, сейчас у туроператоров нет возможности возобновить деятельность по закрытым направлениям, а открытых слишком мало, чтобы сформировать резервы, достаточные для расчетов с клиентами. "Пандемия, которая нанесла сокрушительный удар по туриндустрии, не закончилась. Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год. Любые иные варианты — льготные кредиты, субсидирование кредитной ставки, выдача госгарантий — не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли", — заключает АТОР.Правительство РФ в июле прошлого года приняло постановление № 1073, которое дает гражданам возможность до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры, согласно постановлению, могут вернуть покупателю средства до конца текущего года.

https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html

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