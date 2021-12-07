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Леволиберальные ценности раскололи европейцев, показал опрос
Леволиберальные ценности раскололи европейцев, показал опрос - РИА Новости, 07.12.2021
Леволиберальные ценности раскололи европейцев, показал опрос
Жители западных стран не могут прийти к единому мнению в отношении леволиберальных ценностей, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IFop по... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:00
2021-12-07T10:04
в мире
сша
германия
франция
великобритания
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители западных стран не могут прийти к единому мнению в отношении леволиберальных ценностей, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IFop по заказу Sputnik.Респондентов из Германии, Франции, Великобритании и США попросили ответить на ряд вопросов. В частности, их спрашивали об отношении к "культуре отмены", к праву подростков задерживать половое созревание ради смены пола, а также к критической расовой теории."Культура отмены" — феномен, возникший в США. Он предполагает исключение из публичной сферы людей, группы или организации, если их заподозрили в проблемном или оскорбительном поведении. Респондентов спрашивали, поддерживают ли они распространение "культуры отмены".Больше всего противников этой тенденции оказалось в США: феномен не устраивает половину опрошенных (сторонников оказалось существенно меньше — 33 процента). Также не в пользу "культуры отмены" говорят и цифры из Германии и Британии: против в обеих странах высказались 49 процентов, а за ее дальнейшее распространение — соответственно 29 и 27 процентов. Во Франции "культуру отмены" критикуют 38 процентов опрошенных, а поддерживают 33. Среди противников этой идеи оказались сторонники правых партий в Германии и Франции, а также жители Британии и США, поддерживающие консерваторов и республиканцев соответственно.Кроме того, опрошенные жители четырех стран поделились своим видением проблемы расизма. В последнее время в американских СМИ все чаще упоминается критическая расовая теория. В ее основе лежит идея, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но и встроен в юридические и политические общественные нормы, которые, в свою очередь, должны быть изменены. Эта теория, считают одни, позволяет улучшить демократию, а по убеждению других, приводит к тому, что к людям начинают относиться по-разному на основе их "расы", и поэтому она не является демократической. Респондентов спросили, какое утверждение им ближе.Взаимосвязи между подобными идеями и демократией не увидело большинство респондентов во всех странах. В Британии доля тех, кто счел теорию недемократической, оказалась больше всех — 54 процента.В пользу критической расовой теории чаще всего выступали приверженцы "зеленых" идей в Британии и около половины сторонников демократов в США. Примечательно, что расовую теорию чаще подвергали критике респонденты, имеющие высшее образование.Помимо прочего, респондентов спросили об отношении к решению Апелляционного суда 2021 года, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на терапию, задерживающую половое созревание (этот вид лечения используется в том числе при смене пола). Решение не поддержали 52 процента французов и столько же британцев, также чуть меньше противников — 48 процентов — оказалось среди американцев и немцев. Выше всего процент поддержки решения суда оказался в США — 36 процентов.Мнения о включении в школьную программу информации о гомосексуальных парах и смене пола также разделились. Так, во всех странах, кроме США, число поддерживающих включение контента о гомосексуальности оказалось выше числа противников, однако только в Германии большая часть респондентов — 53 процента — не против включить данные о смене пола в образование школьников.В США отношение к этим вопросам разделилось по партийной принадлежности. Так, республиканцы настроены решительно против предложения включить в школьную программу информацию о смене пола (75 процентов), а демократы (62 процента) склоняются к противоположному мнению. В вопросе о предоставлении школьникам сведений о гомосексуальных парах эта тенденция сохраняется: против высказались 63 процента республиканцев, а за — 64 процента демократов.В целом, как показали опросы, активнее во всех странах леволиберальные ценности принимает молодежь до 35 лет. Двигателями леволиберальной повестки являются "зеленые", либеральные партии (лейбористы, либеральные демократы, демократы в США), им противостоят часто с прямо противоположным мнением консерваторы — тори, республиканцы, правые. И если некоторые ценности, такие как "культура отмены", критическая расовая теория, решение о терапии для смены пола несовершеннолетними, хотя и приобрели достаточно большое число сторонников (от четверти до трети опрошенных в разных странах), но еще не приняты большинством, то включение в школьные программы материалов о гомосексуальных парах и смене пола поддерживает почти половина, а в некоторых странах и более половины респондентов.Опрос IFop проводился для Sputnik News с 24 по 26 ноября 2021 года во Франции (в нем приняли участие 1010 респондентов), США (1001), Германии (1003) и Великобритании (996). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.
https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html
https://ria.ru/20211124/schelkunchik-1760608668.html
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РИА Новости
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60
353
60
в мире, сша, германия, франция, великобритания
10:00 07.12.2021 (обновлено: 10:04 07.12.2021)
 

Леволиберальные ценности раскололи европейцев, показал опрос

© AFP 2021 / Tobias SchwarzТорт
Торт - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Tobias Schwarz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители западных стран не могут прийти к единому мнению в отношении леволиберальных ценностей, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IFop по заказу Sputnik.
Респондентов из Германии, Франции, Великобритании и США попросили ответить на ряд вопросов. В частности, их спрашивали об отношении к "культуре отмены", к праву подростков задерживать половое созревание ради смены пола, а также к критической расовой теории.
"Культура отмены" — феномен, возникший в США. Он предполагает исключение из публичной сферы людей, группы или организации, если их заподозрили в проблемном или оскорбительном поведении. Респондентов спрашивали, поддерживают ли они распространение "культуры отмены".
Больше всего противников этой тенденции оказалось в США: феномен не устраивает половину опрошенных (сторонников оказалось существенно меньше — 33 процента). Также не в пользу "культуры отмены" говорят и цифры из Германии и Британии: против в обеих странах высказались 49 процентов, а за ее дальнейшее распространение — соответственно 29 и 27 процентов. Во Франции "культуру отмены" критикуют 38 процентов опрошенных, а поддерживают 33. Среди противников этой идеи оказались сторонники правых партий в Германии и Франции, а также жители Британии и США, поддерживающие консерваторов и республиканцев соответственно.
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Кроме того, опрошенные жители четырех стран поделились своим видением проблемы расизма. В последнее время в американских СМИ все чаще упоминается критическая расовая теория. В ее основе лежит идея, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но и встроен в юридические и политические общественные нормы, которые, в свою очередь, должны быть изменены. Эта теория, считают одни, позволяет улучшить демократию, а по убеждению других, приводит к тому, что к людям начинают относиться по-разному на основе их "расы", и поэтому она не является демократической. Респондентов спросили, какое утверждение им ближе.
Взаимосвязи между подобными идеями и демократией не увидело большинство респондентов во всех странах. В Британии доля тех, кто счел теорию недемократической, оказалась больше всех — 54 процента.
В пользу критической расовой теории чаще всего выступали приверженцы "зеленых" идей в Британии и около половины сторонников демократов в США. Примечательно, что расовую теорию чаще подвергали критике респонденты, имеющие высшее образование.
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Помимо прочего, респондентов спросили об отношении к решению Апелляционного суда 2021 года, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на терапию, задерживающую половое созревание (этот вид лечения используется в том числе при смене пола). Решение не поддержали 52 процента французов и столько же британцев, также чуть меньше противников — 48 процентов — оказалось среди американцев и немцев. Выше всего процент поддержки решения суда оказался в США — 36 процентов.
Мнения о включении в школьную программу информации о гомосексуальных парах и смене пола также разделились. Так, во всех странах, кроме США, число поддерживающих включение контента о гомосексуальности оказалось выше числа противников, однако только в Германии большая часть респондентов — 53 процента — не против включить данные о смене пола в образование школьников.
В США отношение к этим вопросам разделилось по партийной принадлежности. Так, республиканцы настроены решительно против предложения включить в школьную программу информацию о смене пола (75 процентов), а демократы (62 процента) склоняются к противоположному мнению. В вопросе о предоставлении школьникам сведений о гомосексуальных парах эта тенденция сохраняется: против высказались 63 процента республиканцев, а за — 64 процента демократов.
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В целом, как показали опросы, активнее во всех странах леволиберальные ценности принимает молодежь до 35 лет. Двигателями леволиберальной повестки являются "зеленые", либеральные партии (лейбористы, либеральные демократы, демократы в США), им противостоят часто с прямо противоположным мнением консерваторы — тори, республиканцы, правые. И если некоторые ценности, такие как "культура отмены", критическая расовая теория, решение о терапии для смены пола несовершеннолетними, хотя и приобрели достаточно большое число сторонников (от четверти до трети опрошенных в разных странах), но еще не приняты большинством, то включение в школьные программы материалов о гомосексуальных парах и смене пола поддерживает почти половина, а в некоторых странах и более половины респондентов.
Опрос IFop проводился для Sputnik News с 24 по 26 ноября 2021 года во Франции (в нем приняли участие 1010 респондентов), США (1001), Германии (1003) и Великобритании (996). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.
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