https://ria.ru/20211207/transport-1762608264.html

В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта

В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта - РИА Новости, 07.12.2021

В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров переводит общественный транспорт на новую модель работы, сообщил во вторник РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:13

2021-12-07T17:13

2021-12-07T17:13

тамбовская область

тамбовская область

жкх

транспорт

максим егоров

общественный транспорт

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ТАМБОВ, 7 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров переводит общественный транспорт на новую модель работы, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь на совещании об организации муниципальных и межмуниципальных маршрутов в последующие три года, которое провел руководитель региона.По его словам, многие маршруты в сельских районах области низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров. Однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские и учебные заведения."В связи с пандемией доходы транспортников снизились практически на треть. На данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию из бюджета области расходов перевозчиков на обновление подвижного состава", - сказал собеседник агентства.Руководитель региона отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы.

https://ria.ru/20211118/mnogoetazhki-1759718161.html

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тамбовская область, жкх, транспорт, максим егоров, общественный транспорт