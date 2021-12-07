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Тамбовская область
https://ria.ru/20211207/transport-1762608264.html
В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта
В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта - РИА Новости, 07.12.2021
В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров переводит общественный транспорт на новую модель работы, сообщил во вторник РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:13
2021-12-07T17:13
тамбовская область
тамбовская область
жкх
транспорт
максим егоров
общественный транспорт
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ТАМБОВ, 7 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров переводит общественный транспорт на новую модель работы, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь на совещании об организации муниципальных и межмуниципальных маршрутов в последующие три года, которое провел руководитель региона.По его словам, многие маршруты в сельских районах области низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров. Однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские и учебные заведения."В связи с пандемией доходы транспортников снизились практически на треть. На данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию из бюджета области расходов перевозчиков на обновление подвижного состава", - сказал собеседник агентства.Руководитель региона отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы.
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тамбовская область, жкх, транспорт, максим егоров, общественный транспорт
17:13 07.12.2021
 

В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтелла-сердце "Я люблю Тамбов"
Стелла-сердце Я люблю Тамбов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 7 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров переводит общественный транспорт на новую модель работы, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом шла речь на совещании об организации муниципальных и межмуниципальных маршрутов в последующие три года, которое провел руководитель региона.
"В основе новой модели работы общественного транспорта на муниципальных и смежных межмуниципальных маршрутах — устойчивое и безопасное транспортное обслуживание в сельской местности. В муниципальные контракты, которые будут заключаться на 2022-2024 годы, следует включить перечень обязанностей перевозчика по предоставлению качественных услуг. Заказчиками перевозок по муниципальным и смежным межмуниципальным маршрутам являются администрации районов. Совместно с ними оптимизирована сеть районных маршрутов. Из расписания исключены невостребованные рейсы, выполнены расчеты по федеральным нормам определения начальной максимальной цены контракта. В результате дополнительная потребность в бюджетных средствах на 2022 год составила чуть более 68 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, многие маршруты в сельских районах области низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров. Однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские и учебные заведения.
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"В связи с пандемией доходы транспортников снизились практически на треть. На данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию из бюджета области расходов перевозчиков на обновление подвижного состава", - сказал собеседник агентства.

Руководитель региона отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы.
"Надо искать и находить именно таких перевозчиков, которые безусловно выполнят жесткие требования и готовы обновлять свой автопарк. Позиция экологически чистого региона диктует и определенные требования к транспорту. Прежде всего, я имею в виду переход на использование газомоторного топлива. Необходимо также перестроиться на единый фирменный стиль в сфере общественного транспорта. Пассажирские автобусы даже своим внешним видом должны отличаться от других", - приводит пресс-служба слова Егорова.
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Тамбовская областьТамбовская областьЖКХТранспортМаксим ЕгоровОбщественный транспорт
 
 
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