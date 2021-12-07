В Тамбовской области введут новую модель работы общественного транспорта
ТАМБОВ, 7 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров переводит общественный транспорт на новую модель работы, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом шла речь на совещании об организации муниципальных и межмуниципальных маршрутов в последующие три года, которое провел руководитель региона.
"В основе новой модели работы общественного транспорта на муниципальных и смежных межмуниципальных маршрутах — устойчивое и безопасное транспортное обслуживание в сельской местности. В муниципальные контракты, которые будут заключаться на 2022-2024 годы, следует включить перечень обязанностей перевозчика по предоставлению качественных услуг. Заказчиками перевозок по муниципальным и смежным межмуниципальным маршрутам являются администрации районов. Совместно с ними оптимизирована сеть районных маршрутов. Из расписания исключены невостребованные рейсы, выполнены расчеты по федеральным нормам определения начальной максимальной цены контракта. В результате дополнительная потребность в бюджетных средствах на 2022 год составила чуть более 68 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, многие маршруты в сельских районах области низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров. Однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские и учебные заведения.
"В связи с пандемией доходы транспортников снизились практически на треть. На данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию из бюджета области расходов перевозчиков на обновление подвижного состава", - сказал собеседник агентства.
Руководитель региона отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы.
Руководитель региона отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы.
"Надо искать и находить именно таких перевозчиков, которые безусловно выполнят жесткие требования и готовы обновлять свой автопарк. Позиция экологически чистого региона диктует и определенные требования к транспорту. Прежде всего, я имею в виду переход на использование газомоторного топлива. Необходимо также перестроиться на единый фирменный стиль в сфере общественного транспорта. Пассажирские автобусы даже своим внешним видом должны отличаться от других", - приводит пресс-служба слова Егорова.