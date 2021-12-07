Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html
Байдена унизили перед встречей с Путиным
Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США - РИА Новости, 07.12.2021
Байдена унизили перед встречей с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:01
2021-12-07T11:27
в мире
сша
иран
джо байден
нато
си цзиньпин
юрий ушаков
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739349930_1230:988:3114:2048_1920x0_80_0_0_43a3edc244013bc05cc72e071e644708.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона.По мнению Трампа, несмотря на позитивный диалог с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, его политика в качестве президента по отношению к Москве и Пекину была более жесткой, чем действия администрации Байдена.Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
https://ria.ru/20211206/peregovory-1762422142.html
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739349930_1340:949:2805:2048_1920x0_80_0_0_19c228b447a455c68f8bfc3b0ff70d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, джо байден, нато, си цзиньпин, юрий ушаков, цены на нефть, россия
10:01 07.12.2021 (обновлено: 11:27 07.12.2021)
 
Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США

Экс-президент США Трамп: разговор Путина и Байдена будет "неравным матчем" для Вашингтона

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона.
"Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды", — отметил бывший американский лидер в эфире телеканала Newsmax.
По мнению Трампа, несмотря на позитивный диалог с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, его политика в качестве президента по отношению к Москве и Пекину была более жесткой, чем действия администрации Байдена.
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 17:08
В Германии назвали предстоящие переговоры Путина и Байдена хорошим сигналом
 
В миреСШАИранДжо БайденНАТОСи ЦзиньпинЮрий УшаковЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"