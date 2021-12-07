Байдена унизили перед встречей с Путиным

10:01 07.12.2021 (обновлено: 11:27 07.12.2021)
Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США
Экс-президент США Трамп: разговор Путина и Байдена будет "неравным матчем" для Вашингтона
© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона.
"Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды", — отметил бывший американский лидер в эфире телеканала Newsmax.
По мнению Трампа, несмотря на позитивный диалог с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, его политика в качестве президента по отношению к Москве и Пекину была более жесткой, чем действия администрации Байдена.
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.