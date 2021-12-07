https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html

Байдена унизили перед встречей с Путиным

Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США - РИА Новости, 07.12.2021

Байдена унизили перед встречей с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:01

2021-12-07T10:01

2021-12-07T11:27

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юрий ушаков

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона.По мнению Трампа, несмотря на позитивный диалог с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, его политика в качестве президента по отношению к Москве и Пекину была более жесткой, чем действия администрации Байдена.Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.

https://ria.ru/20211206/peregovory-1762422142.html

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в мире, сша, иран, джо байден, нато, си цзиньпин, юрий ушаков, цены на нефть, россия