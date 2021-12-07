https://ria.ru/20211207/tovarooborot-1762487609.html

Товарооборот России и Китая за 11 месяцев 2021 года вырос на 33,6 процента

Товарооборот России и Китая за 11 месяцев 2021 года вырос на 33,6 процента - РИА Новости, 07.12.2021

Товарооборот России и Китая за 11 месяцев 2021 года вырос на 33,6 процента

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2021 года вырос на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 130,428 миллиарда РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:33

2021-12-07T06:33

2021-12-07T06:33

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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2021 года вырос на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 130,428 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 31,3% в годовом выражении и составил 59,44 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,5%, составив 70,98 миллиарда долларов.В ноябре товарооборот России и Китая достиг отметки в 14,744 миллиарда долларов. Россия из Китая ввезла товаров на сумму 6,54 миллиарда долларов, КНР из РФ – на 8,2 миллиарда.По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

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экономика, в мире, китай, россия