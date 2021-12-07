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Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет
Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет - РИА Новости, 07.12.2021
Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проходят тет-а-тет. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:28
2021-12-07T19:01
россия
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проходят тет-а-тет.Ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
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россия, в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато
18:28 07.12.2021 (обновлено: 19:01 07.12.2021)
 
Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет

Переговоры Путина и президента США Байдена проходят тет-а-тет

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проходят тет-а-тет.
Ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 18:31
Байден заявил Путину, что рад его видеть
 
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