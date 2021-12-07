https://ria.ru/20211207/testirovanie-1762578188.html
Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус
Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус - РИА Новости, 07.12.2021
Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус, чтобы прервать цепочки заболеваемости. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:36
2021-12-07T15:36
2021-12-07T16:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус, чтобы прервать цепочки заболеваемости."Безусловно, нужно время, чтобы понять насколько опасен новый штамм. Сейчас важно сосредоточиться на выявлении коронавируса. Нужно наращивать тестирование, чтобы своевременно обеспечить лечением заболевших и прервать цепочки заражения", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html
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коронавирус в россии, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:36 07.12.2021 (обновлено: 16:29 07.12.2021)
Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус
Премьер Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус