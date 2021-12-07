https://ria.ru/20211207/testirovanie-1762578188.html

Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус

Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус - РИА Новости, 07.12.2021

Мишустин призвал наращивать тестирование на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус, чтобы прервать цепочки заболеваемости. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:36

2021-12-07T15:36

2021-12-07T16:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус, чтобы прервать цепочки заболеваемости."Безусловно, нужно время, чтобы понять насколько опасен новый штамм. Сейчас важно сосредоточиться на выявлении коронавируса. Нужно наращивать тестирование, чтобы своевременно обеспечить лечением заболевших и прервать цепочки заражения", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

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коронавирус в россии, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19