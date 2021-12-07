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Завершился XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
Завершился XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик" - РИА Новости, 07.12.2021
Завершился XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", проходивший в Москве с 29 ноября по 6 декабря, завершил работу. Он собрал 48 исполнителей... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:30
2021-12-07T18:30
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 дек - Пресс-служба телеканала "Россия - Культура". XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", проходивший в Москве с 29 ноября по 6 декабря, завершил работу. Он собрал 48 исполнителей (не старше 15 лет) из городов России и других стран (в их числе США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия). Финал и торжественное закрытие традиционно состоялись в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Ведущими церемонии стали Татьяна Геворкян и Александр Малич.Девять юных виртуозов выступили с Академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под управлением Михаила Шехтмана."Я включился в конкурсную гонку только в III туре. Для меня все происходит здесь и сейчас. Кто будет сильнее здесь и сейчас, тот для меня станет фаворитом", ‒ рассказал перед торжественной церемонией член жюри Вадим Эйленкриг."Мы ищем в детях индивидуальность, то, что они могут привнести, как выражают музыкальную мысль. Это слышно с первой ноты. Технический уровень у всех детей хороший. Нас интересует то, что они могут выразить при этих возможностях", ‒ подчеркнула член жюри Елена Башкирова.По решению жюри в номинации "Струнные инструменты" "Золотого Щелкунчика" завоевала тринадцатилетняя София Деметриадес (скрипка, Великобритания-Россия). В III туре она сыграла Концерт для скрипки с оркестром №3 Камиля Сен-Санса. "Серебряного Щелкунчика" удостоена скрипачка Мариам Абузахра (13 лет, Германия-Австрия). Она исполнила Фантазию Е. Хубаи на темы из "Кармен". "Бронзового Щелкунчика" увозит в Норвегию восьмилетний виолончелист Франц Людвиг Серафин Краггеруд. Так же, как и Деметриадес, он исполнил сочинение Сен-Санса.Первая премия в номинации "Духовые и ударные инструменты" досталась гобоисту Дмитрию Мелькумову – ученику Московской музыкальной школы имени Гнесиных. "Серебряного Щелкунчика" удостоен четырнадцатилетний саксофонист Константин Синёв. Третью премию присудили Семёну Саломатникову (14 лет, труба, Москва). Прозвучали произведения А. Марчелло, А. Вивальди и Й. Гайдна.Победителем в номинации "Фортепиано" стал Райан Хуан (11 лет, США-Канада). "Серебряный Щелкунчик" - у тринадцатилетнего Глеба Семёнова из Москвы. Бронзу получил восьмилетний Гийом Бенольель (Франция). Юные виртуозы для своих выступлений выбрали сочинения И.С. Баха и Ф. Мендельсона."Я всем ребятам пожелал бы, если они хотят быть профессионалами, сосредоточиться на том, чтобы узнать и полюбить музыку. И быть хорошо развитыми людьми, не только двигать пальцами по белым и черным клавишам, но еще знать живопись, читать литературу", - сказал пианист, народный артист РФ Михаил Воскресенский.Специальный приз от генерального партнера конкурса Yamaha Music достался пианисту Глебу Семенову. Ему же присужден Приз зрительских симпатий. Приз от Scroll Fine Instruments – скрипку, специально сделанную для конкурса по модели итальянского мастера XVIII века, получила София Деметриадес.О конкурсе:Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Россия-Культура" в 2000 году. В нем принимают участие юные исполнители не старше 15 лет. Для молодых музыкантов "Щелкунчик" – это уникальная возможность заявить о себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса, его участники получают внимание многомиллионной аудитории. В финале конкурса лауреаты традиционно выступают в сопровождении симфонического оркестра на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского – одной из лучших площадок Москвы.С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). XVI конкурс стал финалистом профессиональной телепремии ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".Состязание талантов не заканчивается для его участников церемонией закрытия, наградами и подарками. Конкурсанты "Щелкунчика" поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, концертируют в разных городах России и мира, участвуют в престижных музыкальных фестивалях.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
18:30 07.12.2021
 

Завершился XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия - Культура"Участники XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Участники XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия - Культура"
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МОСКВА, 7 дек - Пресс-служба телеканала "Россия - Культура". XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", проходивший в Москве с 29 ноября по 6 декабря, завершил работу. Он собрал 48 исполнителей (не старше 15 лет) из городов России и других стран (в их числе США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия). Финал и торжественное закрытие традиционно состоялись в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Ведущими церемонии стали Татьяна Геворкян и Александр Малич.
Девять юных виртуозов выступили с Академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под управлением Михаила Шехтмана.
"Я включился в конкурсную гонку только в III туре. Для меня все происходит здесь и сейчас. Кто будет сильнее здесь и сейчас, тот для меня станет фаворитом", ‒ рассказал перед торжественной церемонией член жюри Вадим Эйленкриг.
"Мы ищем в детях индивидуальность, то, что они могут привнести, как выражают музыкальную мысль. Это слышно с первой ноты. Технический уровень у всех детей хороший. Нас интересует то, что они могут выразить при этих возможностях", ‒ подчеркнула член жюри Елена Башкирова.
По решению жюри в номинации "Струнные инструменты" "Золотого Щелкунчика" завоевала тринадцатилетняя София Деметриадес (скрипка, Великобритания-Россия). В III туре она сыграла Концерт для скрипки с оркестром №3 Камиля Сен-Санса. "Серебряного Щелкунчика" удостоена скрипачка Мариам Абузахра (13 лет, Германия-Австрия). Она исполнила Фантазию Е. Хубаи на темы из "Кармен". "Бронзового Щелкунчика" увозит в Норвегию восьмилетний виолончелист Франц Людвиг Серафин Краггеруд. Так же, как и Деметриадес, он исполнил сочинение Сен-Санса.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия - Культура"Участники XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Участники XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия - Культура"
Участники XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Первая премия в номинации "Духовые и ударные инструменты" досталась гобоисту Дмитрию Мелькумову – ученику Московской музыкальной школы имени Гнесиных. "Серебряного Щелкунчика" удостоен четырнадцатилетний саксофонист Константин Синёв. Третью премию присудили Семёну Саломатникову (14 лет, труба, Москва). Прозвучали произведения А. Марчелло, А. Вивальди и Й. Гайдна.
Победителем в номинации "Фортепиано" стал Райан Хуан (11 лет, США-Канада). "Серебряный Щелкунчик" - у тринадцатилетнего Глеба Семёнова из Москвы. Бронзу получил восьмилетний Гийом Бенольель (Франция). Юные виртуозы для своих выступлений выбрали сочинения И.С. Баха и Ф. Мендельсона.
"Я всем ребятам пожелал бы, если они хотят быть профессионалами, сосредоточиться на том, чтобы узнать и полюбить музыку. И быть хорошо развитыми людьми, не только двигать пальцами по белым и черным клавишам, но еще знать живопись, читать литературу", - сказал пианист, народный артист РФ Михаил Воскресенский.
Специальный приз от генерального партнера конкурса Yamaha Music достался пианисту Глебу Семенову. Ему же присужден Приз зрительских симпатий. Приз от Scroll Fine Instruments – скрипку, специально сделанную для конкурса по модели итальянского мастера XVIII века, получила София Деметриадес.
О конкурсе:
Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Россия-Культура" в 2000 году. В нем принимают участие юные исполнители не старше 15 лет. Для молодых музыкантов "Щелкунчик" – это уникальная возможность заявить о себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса, его участники получают внимание многомиллионной аудитории. В финале конкурса лауреаты традиционно выступают в сопровождении симфонического оркестра на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского – одной из лучших площадок Москвы.
С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). XVI конкурс стал финалистом профессиональной телепремии ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".
Состязание талантов не заканчивается для его участников церемонией закрытия, наградами и подарками. Конкурсанты "Щелкунчика" поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, концертируют в разных городах России и мира, участвуют в престижных музыкальных фестивалях.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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