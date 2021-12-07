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Индия может получить технологии производства танка "Спрут"
Индия может получить технологии производства танка "Спрут" - РИА Новости, 07.12.2021
Индия может получить технологии производства танка "Спрут"
"Рособоронэкспорт" предложит передать Индии технологии производства легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" в рамках участия в тендере, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:05
2021-12-07T09:05
в мире
технологии
индия
рособоронэкспорт
т-72 "урал"
александр михеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предложит передать Индии технологии производства легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" в рамках участия в тендере, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев."Рособоронэкспорт" с легким плавающим танком "Спрут-СДМ1" обязательно примет участие в индийском тендере на поставку лёгких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов", - сказал Михеев.Он напомнил, что "Спрут-СДМ1" – единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка и оснащенный 125-мм пушкой. Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для "Спрут-СДМ1", аналогов которому нет."Спрут-СДМ1" может преодолевать водные преграды и при этом вести стрельбу из пушки, десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности – высоко в горах в условиях разряженного воздуха, при очень высоких и низких температурах. Этот танк вызывает большой интерес у стран со сложными географическими условиями: водными преградами, болотами и горами.Машина оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до 5 километров.
https://ria.ru/20211207/dollar-1762495254.html
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в мире, технологии, индия, рособоронэкспорт, т-72 "урал", александр михеев
09:05 07.12.2021
 
Индия может получить технологии производства танка "Спрут"

"Рособоронэкспорт" готов передать Индии технологии производства плавающего танка "Спрут"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛегкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предложит передать Индии технологии производства легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" в рамках участия в тендере, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" с легким плавающим танком "Спрут-СДМ1" обязательно примет участие в индийском тендере на поставку лёгких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов", - сказал Михеев.
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Он напомнил, что "Спрут-СДМ1" – единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка и оснащенный 125-мм пушкой. Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для "Спрут-СДМ1", аналогов которому нет.
"Спрут-СДМ1" может преодолевать водные преграды и при этом вести стрельбу из пушки, десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности – высоко в горах в условиях разряженного воздуха, при очень высоких и низких температурах. Этот танк вызывает большой интерес у стран со сложными географическими условиями: водными преградами, болотами и горами.
Машина оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до 5 километров.
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В миреТехнологииИндияРособоронэкспортТ-72 "Урал"Александр Михеев
 
 
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