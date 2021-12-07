https://ria.ru/20211207/suek-1762511641.html

Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития

Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития - РИА Новости, 07.12.2021

Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития

Сибирская угольная энергетическая компания вновь признана лидером в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на результаты третьего... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:54

2021-12-07T10:54

2021-12-07T10:54

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4ef7531b7b56875dd2bc24837f51e7.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вновь признана лидером в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на результаты третьего рейтинга, составленного авторитетным экономическим журналом России "Эксперт".В исследовании отмечается, что СУЭК, Роснефть, Сбербанк, ТМК и Норильский никель получили самые высокие баллы в важнейшем критерии развития территорий присутствия.СУЭК также занимает высшие места и по остальным критериям рейтинга — социальная поддержка сотрудников, экология и другие, что в целом принесло компании позиции уверенного лидера рейтинга наряду с такими компаниями, как НЛМК, Фосагро, ТМК, Норильский никель, Роснефть, Сбербанк."Мы стремимся к комплексному улучшению качества жизни людей, которое повышает заинтересованность в проживании на конкретной территории, а она, в свою очередь, помогает стабильно работать нашим предприятиям", - отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, слова которого цитирует пресс-служба.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия