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Новости СУЭК
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Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития
Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития - РИА Новости, 07.12.2021
Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития
Сибирская угольная энергетическая компания вновь признана лидером в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на результаты третьего... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:54
2021-12-07T10:54
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
андрей мельниченко
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вновь признана лидером в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на результаты третьего рейтинга, составленного авторитетным экономическим журналом России "Эксперт".В исследовании отмечается, что СУЭК, Роснефть, Сбербанк, ТМК и Норильский никель получили самые высокие баллы в важнейшем критерии развития территорий присутствия.СУЭК также занимает высшие места и по остальным критериям рейтинга — социальная поддержка сотрудников, экология и другие, что в целом принесло компании позиции уверенного лидера рейтинга наряду с такими компаниями, как НЛМК, Фосагро, ТМК, Норильский никель, Роснефть, Сбербанк."Мы стремимся к комплексному улучшению качества жизни людей, которое повышает заинтересованность в проживании на конкретной территории, а она, в свою очередь, помогает стабильно работать нашим предприятиям", - отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, слова которого цитирует пресс-служба.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия
10:54 07.12.2021
 

Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вновь признана лидером в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на результаты третьего рейтинга, составленного авторитетным экономическим журналом России "Эксперт".
В исследовании отмечается, что СУЭК, Роснефть, Сбербанк, ТМК и Норильский никель получили самые высокие баллы в важнейшем критерии развития территорий присутствия.
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СУЭК также занимает высшие места и по остальным критериям рейтинга — социальная поддержка сотрудников, экология и другие, что в целом принесло компании позиции уверенного лидера рейтинга наряду с такими компаниями, как НЛМК, Фосагро, ТМК, Норильский никель, Роснефть, Сбербанк.
"Мы стремимся к комплексному улучшению качества жизни людей, которое повышает заинтересованность в проживании на конкретной территории, а она, в свою очередь, помогает стабильно работать нашим предприятиям", - отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, слова которого цитирует пресс-служба.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияАндрей МельниченкоРоссия
 
 
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