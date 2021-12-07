Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/sudno-1762506108.html
У севшего на мель в Приморье судна замерзло топливо
У севшего на мель в Приморье судна замерзло топливо - РИА Новости, 07.12.2021
У севшего на мель в Приморье судна замерзло топливо
Топливо замерзло в танках севшего на мель в Приморье в ноябре контейнеровоза Rise Shine, для разогрева мазута применят тэны, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:28
2021-12-07T10:28
происшествия
находка
китай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
панама
иван агаревский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758347924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d7b2c0dacf04f49714b9a72f62e5341.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Топливо замерзло в танках севшего на мель в Приморье в ноябре контейнеровоза Rise Shine, для разогрева мазута применят тэны, сообщил РИА Новости директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.Откачка топлива из-за непогоды периодически прерывалась. По данным властей региона, в баках контейнеровоза более 300 тонн горюче-смазочных материалов. Спасатели 20 ноября сообщали РИА Новости, что откачано почти 95 тонн топлива."Ждем сейчас специальные нагревательные элементы для разогрева мазута, после разогрева продолжим (откачку топлива - ред.), электрические тэны для разогрева мазута должны (на днях – ред.) прибыть из Санкт-Петербурга", - сказал Агаревский, добавив, что решили разогревать мазут "с минимальным воздействием", поэтому выбрали разогрев не паром, а тэном.По словам собеседника агентства, пока откачано около 96 кубических метров топлива, "осталось порядка 190 кубических метров мазута и 20 кубических метров дизельного топлива".Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки, на борту находились 14 членов экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряков эвакуировали. По правому борту Rise Shine обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.
https://ria.ru/20211109/sudno-1758313155.html
находка
китай
панама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758347924_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ecc445774b24f946097dd0ff93d8d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), панама, иван агаревский
10:28 07.12.2021
 
У севшего на мель в Приморье судна замерзло топливо

У севшего на мель в Приморье судна Rise Shine замерзло топливо

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Топливо замерзло в танках севшего на мель в Приморье в ноябре контейнеровоза Rise Shine, для разогрева мазута применят тэны, сообщил РИА Новости директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.
Откачка топлива из-за непогоды периодически прерывалась. По данным властей региона, в баках контейнеровоза более 300 тонн горюче-смазочных материалов. Спасатели 20 ноября сообщали РИА Новости, что откачано почти 95 тонн топлива.
"Ждем сейчас специальные нагревательные элементы для разогрева мазута, после разогрева продолжим (откачку топлива - ред.), электрические тэны для разогрева мазута должны (на днях – ред.) прибыть из Санкт-Петербурга", - сказал Агаревский, добавив, что решили разогревать мазут "с минимальным воздействием", поэтому выбрали разогрев не паром, а тэном.
По словам собеседника агентства, пока откачано около 96 кубических метров топлива, "осталось порядка 190 кубических метров мазута и 20 кубических метров дизельного топлива".
Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки, на борту находились 14 членов экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряков эвакуировали. По правому борту Rise Shine обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 21:09
Спасатели нашли тела двух членов экипажа судна, затонувшего в Белом море
 
ПроисшествияНаходкаКитайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ПанамаИван Агаревский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"