У севшего на мель в Приморье судна замерзло топливо
У севшего на мель в Приморье судна Rise Shine замерзло топливо
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Топливо замерзло в танках севшего на мель в Приморье в ноябре контейнеровоза Rise Shine, для разогрева мазута применят тэны, сообщил РИА Новости директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.
Откачка топлива из-за непогоды периодически прерывалась. По данным властей региона, в баках контейнеровоза более 300 тонн горюче-смазочных материалов. Спасатели 20 ноября сообщали РИА Новости, что откачано почти 95 тонн топлива.
"Ждем сейчас специальные нагревательные элементы для разогрева мазута, после разогрева продолжим (откачку топлива - ред.), электрические тэны для разогрева мазута должны (на днях – ред.) прибыть из Санкт-Петербурга", - сказал Агаревский, добавив, что решили разогревать мазут "с минимальным воздействием", поэтому выбрали разогрев не паром, а тэном.
По словам собеседника агентства, пока откачано около 96 кубических метров топлива, "осталось порядка 190 кубических метров мазута и 20 кубических метров дизельного топлива".
Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки, на борту находились 14 членов экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряков эвакуировали. По правому борту Rise Shine обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.