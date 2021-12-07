https://ria.ru/20211207/sud-1762570616.html

Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи"

Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи" - РИА Новости, 07.12.2021

Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи"

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не стал наказывать экс-координатора "Открытой России" (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:09

2021-12-07T15:09

2021-12-07T15:09

общество

краснодарский край

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не стал наказывать экс-координатора "Открытой России" (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность) в Краснодаре Яну Антонову за конверт с репродукцией картины XV века "Сдирание кожи с продажного судьи", в котором та подала жалобу, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Сама Антонова ранее рассказала РИА Новости, что стопку конвертов с этой репродукцией она получила от адвокатов, централизованно закупавших конверты для рассылки документов, и не придавала значения имеющемуся на них изображению. Она также отметила, что и раньше использовала эти конверты, но вопросов к ней не возникало. По словам Антоновой, в конверте была направлена кассационная жалоба по ее иску об отмене решения участковой избирательной комиссии по итогам выборов в городскую думу Краснодара в 2020 году, на которых она уступила единороссу 44 голоса.Антонову вызвали в суд, чтобы разобраться, является ли такой конверт неуважением к суду и имеются ли основания для наложения штрафа или направления соответствующего материала в следственные органы.Во вторник суд рассмотрел вопрос о необходимости применения к Антоновой мер процессуального принуждения. Та в заседании пояснила, что сам факт ее обращения в суд за защитой свидетельствует о том, что неуважения к суду быть не может, и она обратилась в кассацию, потому что ранее инстанция приняла по аналогичной жалобе положительное решение, которое она считает законным и обоснованным."Четвертый кассационный суд... определил: меры процессуального принуждения не применять", - постановил федеральный судья Валерий Шелудько, выслушав объяснения Антоновой.В 2019 году Арбитражный суд Краснодарского края в связи с получением заявления одного из конкурсных кредиторов банкротящегося сочинского застройщика в таком же конверте тоже вызывал заявителя объясниться по этому поводу. Однако по итогам получения от кредитора объяснений суд решил не налагать на него штраф.

https://ria.ru/20200204/1564238725.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, краснодар