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Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи"
Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи" - РИА Новости, 07.12.2021
Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи"
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не стал наказывать экс-координатора "Открытой России" (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:09
2021-12-07T15:09
общество
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не стал наказывать экс-координатора "Открытой России" (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность) в Краснодаре Яну Антонову за конверт с репродукцией картины XV века "Сдирание кожи с продажного судьи", в котором та подала жалобу, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Сама Антонова ранее рассказала РИА Новости, что стопку конвертов с этой репродукцией она получила от адвокатов, централизованно закупавших конверты для рассылки документов, и не придавала значения имеющемуся на них изображению. Она также отметила, что и раньше использовала эти конверты, но вопросов к ней не возникало. По словам Антоновой, в конверте была направлена кассационная жалоба по ее иску об отмене решения участковой избирательной комиссии по итогам выборов в городскую думу Краснодара в 2020 году, на которых она уступила единороссу 44 голоса.Антонову вызвали в суд, чтобы разобраться, является ли такой конверт неуважением к суду и имеются ли основания для наложения штрафа или направления соответствующего материала в следственные органы.Во вторник суд рассмотрел вопрос о необходимости применения к Антоновой мер процессуального принуждения. Та в заседании пояснила, что сам факт ее обращения в суд за защитой свидетельствует о том, что неуважения к суду быть не может, и она обратилась в кассацию, потому что ранее инстанция приняла по аналогичной жалобе положительное решение, которое она считает законным и обоснованным."Четвертый кассационный суд... определил: меры процессуального принуждения не применять", - постановил федеральный судья Валерий Шелудько, выслушав объяснения Антоновой.В 2019 году Арбитражный суд Краснодарского края в связи с получением заявления одного из конкурсных кредиторов банкротящегося сочинского застройщика в таком же конверте тоже вызывал заявителя объясниться по этому поводу. Однако по итогам получения от кредитора объяснений суд решил не налагать на него штраф.
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общество, краснодарский край, краснодар
15:09 07.12.2021
 
Антонову не стали наказывать за конверт с репродукцией "Продажного судьи"

Суд не стал наказывать россиянку Антонову за конверт с репродукцией "Продажного судьи"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не стал наказывать экс-координатора "Открытой России" (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность) в Краснодаре Яну Антонову за конверт с репродукцией картины XV века "Сдирание кожи с продажного судьи", в котором та подала жалобу, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Сама Антонова ранее рассказала РИА Новости, что стопку конвертов с этой репродукцией она получила от адвокатов, централизованно закупавших конверты для рассылки документов, и не придавала значения имеющемуся на них изображению. Она также отметила, что и раньше использовала эти конверты, но вопросов к ней не возникало. По словам Антоновой, в конверте была направлена кассационная жалоба по ее иску об отмене решения участковой избирательной комиссии по итогам выборов в городскую думу Краснодара в 2020 году, на которых она уступила единороссу 44 голоса.
Антонову вызвали в суд, чтобы разобраться, является ли такой конверт неуважением к суду и имеются ли основания для наложения штрафа или направления соответствующего материала в следственные органы.
Во вторник суд рассмотрел вопрос о необходимости применения к Антоновой мер процессуального принуждения. Та в заседании пояснила, что сам факт ее обращения в суд за защитой свидетельствует о том, что неуважения к суду быть не может, и она обратилась в кассацию, потому что ранее инстанция приняла по аналогичной жалобе положительное решение, которое она считает законным и обоснованным.
"Четвертый кассационный суд... определил: меры процессуального принуждения не применять", - постановил федеральный судья Валерий Шелудько, выслушав объяснения Антоновой.
В 2019 году Арбитражный суд Краснодарского края в связи с получением заявления одного из конкурсных кредиторов банкротящегося сочинского застройщика в таком же конверте тоже вызывал заявителя объясниться по этому поводу. Однако по итогам получения от кредитора объяснений суд решил не налагать на него штраф.
Конверт - РИА Новости, 1920, 04.02.2020
4 февраля 2020, 13:39
В новосибирской больнице нашли конверт с надписью "Сибирская язва"
 
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