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Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО
Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО - РИА Новости, 07.12.2021
Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО
Биробиджанский районный суд Еврейской АО освободил из-под ареста мужчину, убившего дикую косулю, сочтя, что совершено преступление небольшой тяжести, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:44
2021-12-07T10:44
происшествия
еврейская автономная область
россия
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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Биробиджанский районный суд Еврейской АО освободил из-под ареста мужчину, убившего дикую косулю, сочтя, что совершено преступление небольшой тяжести, сообщает райсуд.Дело по части 1 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животным было возбуждено полицией ЕАО 1 декабря после появившегося в соцсетях видео, на котором мужчина сначала бьет косулю по голове кулаком, затем - железной монтировкой, животное в итоге погибает.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре области, подозреваемым оказался житель Ленинского района ЕАО. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но прокурор автономии Заурбек Джанхотов потребовал принять меры к судебному аресту, так как подозреваемый имеет две неснятые и непогашенные судимости: за одно из преступлений наказание назначалось в виде обязательных работ, за другое - лишение свободы условно. Он мог скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью, посчитала прокуратура.Отмечается, что в судебном заседании подозреваемый пояснил, что вину признал, от органов дознания не скрывался, являлся по вызову для проведения следственных действий. "Суду не представлены сведения о том, что подозреваемый пытался скрыться от органов дознания, воспрепятствовать производству по делу. В розыск он так же не объявлялся. Суд пришёл к выводу, что оснований для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому не имеется", - добавляется в сообщении.Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.Как ранее рассказала РИА Новости майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева, с фигурантом работает привлеченный адвокат. На допросах он также раскаивался в содеянном и заявлял, что был в "неадекватном состоянии" в момент совершения преступления.
https://ria.ru/20211206/kosulya-1762346224.html
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происшествия, еврейская автономная область, россия
10:44 07.12.2021
 
Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО

Биробиджанский районный суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Биробиджанский районный суд Еврейской АО освободил из-под ареста мужчину, убившего дикую косулю, сочтя, что совершено преступление небольшой тяжести, сообщает райсуд.
Дело по части 1 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животным было возбуждено полицией ЕАО 1 декабря после появившегося в соцсетях видео, на котором мужчина сначала бьет косулю по голове кулаком, затем - железной монтировкой, животное в итоге погибает.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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Как рассказали РИА Новости в прокуратуре области, подозреваемым оказался житель Ленинского района ЕАО. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но прокурор автономии Заурбек Джанхотов потребовал принять меры к судебному аресту, так как подозреваемый имеет две неснятые и непогашенные судимости: за одно из преступлений наказание назначалось в виде обязательных работ, за другое - лишение свободы условно. Он мог скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью, посчитала прокуратура.
"Изучив представленные материалы, выслушав мнение участников судебного заседания, суд в удовлетворении ходатайства отказал... Задержанный подозревается в совершении преступления, отнесённого законодателем к категории небольшой тяжести, максимальное наказание за совершение которого - до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании подозреваемый пояснил, что вину признал, от органов дознания не скрывался, являлся по вызову для проведения следственных действий. "Суду не представлены сведения о том, что подозреваемый пытался скрыться от органов дознания, воспрепятствовать производству по делу. В розыск он так же не объявлялся. Суд пришёл к выводу, что оснований для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому не имеется", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.
Как ранее рассказала РИА Новости майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева, с фигурантом работает привлеченный адвокат. На допросах он также раскаивался в содеянном и заявлял, что был в "неадекватном состоянии" в момент совершения преступления.
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