https://ria.ru/20211207/sud-1762509640.html

Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО

Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО - РИА Новости, 07.12.2021

Суд освободил из-под ареста мужчину, убившего косулю в ЕАО

Биробиджанский районный суд Еврейской АО освободил из-под ареста мужчину, убившего дикую косулю, сочтя, что совершено преступление небольшой тяжести, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:44

2021-12-07T10:44

2021-12-07T10:44

происшествия

еврейская автономная область

россия

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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Биробиджанский районный суд Еврейской АО освободил из-под ареста мужчину, убившего дикую косулю, сочтя, что совершено преступление небольшой тяжести, сообщает райсуд.Дело по части 1 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животным было возбуждено полицией ЕАО 1 декабря после появившегося в соцсетях видео, на котором мужчина сначала бьет косулю по голове кулаком, затем - железной монтировкой, животное в итоге погибает.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре области, подозреваемым оказался житель Ленинского района ЕАО. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но прокурор автономии Заурбек Джанхотов потребовал принять меры к судебному аресту, так как подозреваемый имеет две неснятые и непогашенные судимости: за одно из преступлений наказание назначалось в виде обязательных работ, за другое - лишение свободы условно. Он мог скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью, посчитала прокуратура.Отмечается, что в судебном заседании подозреваемый пояснил, что вину признал, от органов дознания не скрывался, являлся по вызову для проведения следственных действий. "Суду не представлены сведения о том, что подозреваемый пытался скрыться от органов дознания, воспрепятствовать производству по делу. В розыск он так же не объявлялся. Суд пришёл к выводу, что оснований для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому не имеется", - добавляется в сообщении.Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.Как ранее рассказала РИА Новости майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева, с фигурантом работает привлеченный адвокат. На допросах он также раскаивался в содеянном и заявлял, что был в "неадекватном состоянии" в момент совершения преступления.

https://ria.ru/20211206/kosulya-1762346224.html

https://ria.ru/20210910/losikha-1749605358.html

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происшествия, еврейская автономная область, россия