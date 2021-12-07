https://ria.ru/20211207/stroganina-1762491225.html

Глава Якутии порекомендовал гостям республики попробовать строганину

Глава Якутии порекомендовал гостям республики попробовать строганину - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Якутии порекомендовал гостям республики попробовать строганину

Глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал гостям республики попробовать якутскую строганину. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:10

2021-12-07T08:10

2021-12-07T10:06

туризм

общество

еда

айсен николаев

новости - туризм

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал гостям республики попробовать якутскую строганину."У нас абсолютно замечательная экологически чистая еда. У меня многие спрашивают: а почему вашей строганины нет в большинстве московских ресторанов? Во-первых, ее не так много, и мы ее сами съедаем. А во-вторых, привезти хорошую строганину, сохранить ее качество - это сама по себе задача крайне непростая", - отметил Николаев в интервью РИА Новости."Поэтому лучше приехать к нам в Якутию и на месте попробовать этот якутский деликатес", - рекомендовал глава республики.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211110/ekoturizm-1758430866.html

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общество, еда, айсен николаев, новости - туризм, республика саха (якутия)