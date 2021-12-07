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Вооруженное нападение на МФЦ
Вооруженное нападение на МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
Вооруженное нападение на МФЦ
В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.
2021-12-07T21:34
2021-12-07T21:34
2021-12-07T21:34
москва
мфц (многофункциональный центр)
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия. На месте ЧП работают правоохранители.
москва
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вооруженное нападение на МФЦ
В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия. На месте ЧП работают правоохранители.
2021-12-07T21:34
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PT1M29S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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москва, мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы, видео
Вооруженное нападение на МФЦ
В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.
2021-12-07T21:34
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PT1M29S
Вооруженное нападение на МФЦ
В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия. На месте ЧП работают правоохранители.