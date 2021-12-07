https://ria.ru/20211207/strelba-1762653166.html

Вооруженное нападение на МФЦ

Вооруженное нападение на МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Вооруженное нападение на МФЦ

В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

2021-12-07T21:34

2021-12-07T21:34

2021-12-07T21:34

москва

мфц (многофункциональный центр)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия. На месте ЧП работают правоохранители.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вооруженное нападение на МФЦ В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия. На месте ЧП работают правоохранители. 2021-12-07T21:34 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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