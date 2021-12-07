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"СберСтрахование жизни" признана лучшим страховщиком по версии Spear’s
"СберСтрахование жизни" признана лучшим страховщиком по версии Spear’s - РИА Новости, 07.12.2021
"СберСтрахование жизни" признана лучшим страховщиком по версии Spear’s
Компания "СберСтрахование жизни" победила в номинации "Лучшая страховая компания" премии Spear’s Russia Wealth Navigator Awards 2021, церемония награждения... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:24
2021-12-07T15:24
2021-12-07T15:24
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Компания "СберСтрахование жизни" победила в номинации "Лучшая страховая компания" премии Spear’s Russia Wealth Navigator Awards 2021, церемония награждения лауреатов премии прошла в понедельник года в Москве, сообщает компания.Spear’s Russia Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал Spear’s Russia.Как отметили в компании, в 2021 году "СберСтрахование жизни" начала активные шаги по развитию направления работы с клиентами сегмента private banking. Так, в августе компания заключила крупнейший договор на российском рынке страхования жизни: клиент private banking вложил в программу ИСЖ более 6 миллиардов рублей на 5 лет."Мы осознанно делаем ставку на клиентов сегмента private banking, это важная часть нашей стратегии. Наш ключевой продукт – это услуга переупаковки активов в страховой полис, она позволяет по-новому структурировать инвестиционный портфель, снизить риски клиента и одновременно повысить эффективную доходность за счет налоговых преференций. Мы хотим развивать это направление как для клиентов Сбера, так и для внешних клиентов", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "СберСтрахование жизни" Игоря Кобзаря.
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новости компаний - экономика, страхование, россия, сбер
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Компания "СберСтрахование жизни" победила в номинации "Лучшая страховая компания" премии Spear’s Russia Wealth Navigator Awards 2021, церемония награждения лауреатов премии прошла в понедельник года в Москве, сообщает компания.
Spear’s Russia Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал Spear’s Russia.
Как отметили в компании, в 2021 году "СберСтрахование жизни" начала активные шаги по развитию направления работы с клиентами сегмента private banking. Так, в августе компания заключила крупнейший договор на российском рынке страхования жизни: клиент private banking вложил в программу ИСЖ более 6 миллиардов рублей на 5 лет.
"Мы осознанно делаем ставку на клиентов сегмента private banking, это важная часть нашей стратегии. Наш ключевой продукт – это услуга переупаковки активов в страховой полис, она позволяет по-новому структурировать инвестиционный портфель, снизить риски клиента и одновременно повысить эффективную доходность за счет налоговых преференций. Мы хотим развивать это направление как для клиентов Сбера
, так и для внешних клиентов", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "СберСтрахование жизни" Игоря Кобзаря.