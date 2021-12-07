https://ria.ru/20211207/ssha-1762496082.html

Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран

Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран - РИА Новости, 07.12.2021

Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран

Американцам нельзя забывать разгром Перл-Харбора, как и другие поражения и победы, уверен представитель организации ветеранов США "Американский легион"... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:10

2021-12-07T09:10

2021-12-07T09:17

в мире

сша

гавайи

япония

военно-морские силы сша

перл-харбор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148302/58/1483025819_0:235:2000:1360_1920x0_80_0_0_30b9d87f147ae98d6abe848a36b31ab8.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американцам нельзя забывать разгром Перл-Харбора, как и другие поражения и победы, уверен представитель организации ветеранов США "Американский легион" (American Legion) Джон Ротер."Американский легион" верит, что важно, чтобы американцы никогда не забыли жертвы, которые были принесены, и героизм, который был показан в Перл-Харбор и в каждом бою, в котором американцы защищали свою страну", - сказал Ротер РИА Новости.Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Жертвами нападения стали более 2 тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне. В память о 80-й годовщине событий пройдут торжественные мероприятия в Перл-Харбор и других местах США.

https://ria.ru/20211207/napadenie-1762395992.html

сша

гавайи

япония

перл-харбор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, гавайи, япония, военно-морские силы сша, перл-харбор