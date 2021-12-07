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Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран
Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран - РИА Новости, 07.12.2021
Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран
Американцам нельзя забывать разгром Перл-Харбора, как и другие поражения и победы, уверен представитель организации ветеранов США "Американский легион"... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:10
2021-12-07T09:17
в мире
сша
гавайи
япония
военно-морские силы сша
перл-харбор
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американцам нельзя забывать разгром Перл-Харбора, как и другие поражения и победы, уверен представитель организации ветеранов США "Американский легион" (American Legion) Джон Ротер."Американский легион" верит, что важно, чтобы американцы никогда не забыли жертвы, которые были принесены, и героизм, который был показан в Перл-Харбор и в каждом бою, в котором американцы защищали свою страну", - сказал Ротер РИА Новости.Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Жертвами нападения стали более 2 тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне. В память о 80-й годовщине событий пройдут торжественные мероприятия в Перл-Харбор и других местах США.
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сша
гавайи
япония
перл-харбор
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в мире, сша, гавайи, япония, военно-морские силы сша, перл-харбор
09:10 07.12.2021 (обновлено: 09:17 07.12.2021)
 
Нельзя забывать разгром Перл-Харбора, заявил американский ветеран

Ветеран Джон Ротер заявил, что американцам нельзя забывать разгром Перл-Харбора

© AP Photo / FileНалет на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 года
Налет на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 года - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / File
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американцам нельзя забывать разгром Перл-Харбора, как и другие поражения и победы, уверен представитель организации ветеранов США "Американский легион" (American Legion) Джон Ротер.
"Американский легион" верит, что важно, чтобы американцы никогда не забыли жертвы, которые были принесены, и героизм, который был показан в Перл-Харбор и в каждом бою, в котором американцы защищали свою страну", - сказал Ротер РИА Новости.
Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Жертвами нападения стали более 2 тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне. В память о 80-й годовщине событий пройдут торжественные мероприятия в Перл-Харбор и других местах США.
Нападение Японии на Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
02:00
Нападение на Перл-Харбор (1941)
 
В миреСШАГавайиЯпонияВоенно-морские силы СШАПерл-Харбор
 
 
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