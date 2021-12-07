https://ria.ru/20211207/sovet-1762485608.html

Украинцев взбесил немецкий дипломат

Украинцев возмутил совет немецкого дипломата - РИА Новости, 07.12.2021

Украинцев взбесил немецкий дипломат

Украинское интернет-издание Liga.net опубликовало материал, посвященный высказыванию главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T05:41

2021-12-07T05:41

2021-12-07T05:41

в мире

украина

норвегия

финляндия

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

вольфганг ишингер

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинское интернет-издание Liga.net опубликовало материал, посвященный высказыванию главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера о том, что Киеву следует брать пример с отношений Финляндии с НАТО."Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО", - сказал Ишингер в беседе с газетой Handelsblatt.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом интернет-издания в Facebook."Поезд "как Финляндия" ушел в 2014 году. Тогда все-таки победил очередной "мюнхен". Сейчас этого не будет", - заявил пользователь Rustam Muzhaylo."Лучше бы тебе прикрыть... лицо", - возмутился Sergey Peksymov."Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, так украинские власти называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР. – прим. ред.) и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее", - пришел в негодование Віктор Паслай."Глава Мюнхенской конференции уже перестал получать от русских деньги?" – заподозрил Ігор Левадний."Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов", - выразил мнение Мазурак Олександр."А нам бы наоборот, как Турция - в НАТО, но не в ЕС", - помечтала Людмила Рябчук."А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС", - согласился Олександр Хребтов."Надо ориентироваться на Финляндию 39-40-го годов", - добавил Валерий Негров.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

https://ria.ru/20211206/ubezhdenie-1762310296.html

https://ria.ru/20211205/ukraina-1762291351.html

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