https://ria.ru/20211207/sotrudnik-1762588398.html

Стрелявшего в МФЦ в Москве задержал сотрудник по вопросам миграции

Стрелявшего в МФЦ в Москве задержал сотрудник по вопросам миграции - РИА Новости, 07.12.2021

Стрелявшего в МФЦ в Москве задержал сотрудник по вопросам миграции

Злоумышленника, открывшего стрельбу в МФЦ в Москве, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:04

2021-12-07T16:04

2021-12-07T18:42

москва

происшествия

ирина волк

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762623488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69c346162ae06edcaf3dada7057149ed.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Злоумышленника, открывшего стрельбу в МФЦ в Москве, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали."В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ", - сказала Волк.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Задержанному грозит вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20211207/mfts-1762585219.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудник миграционной инспекции о задержании открывшего стрельбу в МФЦ Сотрудник миграционной инспекции рассказал, как задержал открывшего стрельбу в московском МФЦ 2021-12-07T16:04 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, ирина волк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин