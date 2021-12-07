https://ria.ru/20211207/sotrudnichestvo-1762495935.html
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых - РИА Новости, 07.12.2021
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых
"Росгеология" и Геологическая служба Индии договорились о сотрудничестве в области геологоразведки полезных ископаемых, сообщила компания по итогам официального РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:08
2021-12-07T09:08
2021-12-07T09:08
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росгеология
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Росгеология" и Геологическая служба Индии договорились о сотрудничестве в области геологоразведки полезных ископаемых, сообщила компания по итогам официального визита президента РФ Владимира Путина в Индию ."Росгеология" и Геологическая служба министерства горнодобывающей промышленности правительства Индии (Geological Survey of India, GSI) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в сфере геологоразведки полезных ископаемых на суше и шельфе Индии, а также научно-техническое партнерство", - говорится в сообщении.В частности, меморандум предусматривает реализацию совместных научно-технических проектов по разведке глубокозалегающих месторождений, разведке металлов платиновой группы и редкоземельных металлов, проведение оценки и выделение участков для прогнозно-металлогенического картирования и сводно-прогнозного картирования золотоносности."Росгео" уже имеет опыт проведения сейсморазведочных работ на индийском шельфе, а теперь мы предложили Геологической службе существенно расширить сотрудничество, включив в него поиск твердых полезных ископаемых. Уверен, что наш опыт, компетенции и передовые технологии внесут весомый вклад в изучение и развитие минерально-сырьевой базы Индии", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова.Отмечается, что стороны договорились взаимодействовать в формировании хранилища геолого-геофизических данных, проведении анализа и интерпретации аэрогеофизических данных, переобработки и переинтерпретации сейсмических данных 2Д. "Росгеология" будет сотрудничать со службой морских и прибрежных исследований GSI, а также предложит свои услуги в сфере глубинной сейсморазведки, магнитотеллурических исследований и проведения поисковых работ с использованием геохимического картирования.Кроме того, стороны также договорились вести совместную научно-исследовательскую деятельность, обмениваться технологиями и знаниями в области бурения, опробования и проведения лабораторных анализов.
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индия, росгеология, россия
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в сфере геологоразведки полезных ископаемых
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
"Росгеология
" и Геологическая служба Индии
договорились о сотрудничестве в области геологоразведки полезных ископаемых, сообщила компания по итогам официального визита президента РФ Владимира Путина
в Индию .
"Росгеология" и Геологическая служба министерства горнодобывающей промышленности правительства Индии (Geological Survey of India, GSI) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в сфере геологоразведки полезных ископаемых на суше и шельфе Индии, а также научно-техническое партнерство", - говорится в сообщении.
В частности, меморандум предусматривает реализацию совместных научно-технических проектов по разведке глубокозалегающих месторождений, разведке металлов платиновой группы и редкоземельных металлов, проведение оценки и выделение участков для прогнозно-металлогенического картирования и сводно-прогнозного картирования золотоносности.
"Росгео" уже имеет опыт проведения сейсморазведочных работ на индийском шельфе, а теперь мы предложили Геологической службе существенно расширить сотрудничество, включив в него поиск твердых полезных ископаемых. Уверен, что наш опыт, компетенции и передовые технологии внесут весомый вклад в изучение и развитие минерально-сырьевой базы Индии", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова.
Отмечается, что стороны договорились взаимодействовать в формировании хранилища геолого-геофизических данных, проведении анализа и интерпретации аэрогеофизических данных, переобработки и переинтерпретации сейсмических данных 2Д. "Росгеология" будет сотрудничать со службой морских и прибрежных исследований GSI, а также предложит свои услуги в сфере глубинной сейсморазведки, магнитотеллурических исследований и проведения поисковых работ с использованием геохимического картирования.
Кроме того, стороны также договорились вести совместную научно-исследовательскую деятельность, обмениваться технологиями и знаниями в области бурения, опробования и проведения лабораторных анализов.