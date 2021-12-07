https://ria.ru/20211207/sotrudnichestvo-1762495935.html

Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых

Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых - РИА Новости, 07.12.2021

Россия и Индия договорились о сотрудничестве в разведке ископаемых

"Росгеология" и Геологическая служба Индии договорились о сотрудничестве в области геологоразведки полезных ископаемых, сообщила компания по итогам официального РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:08

2021-12-07T09:08

2021-12-07T09:08

индия

росгеология

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/27/1555552791_0:1101:2048:2253_1920x0_80_0_0_91fa7633fd0b6b2aaf9e532eb5d37a28.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Росгеология" и Геологическая служба Индии договорились о сотрудничестве в области геологоразведки полезных ископаемых, сообщила компания по итогам официального визита президента РФ Владимира Путина в Индию ."Росгеология" и Геологическая служба министерства горнодобывающей промышленности правительства Индии (Geological Survey of India, GSI) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в сфере геологоразведки полезных ископаемых на суше и шельфе Индии, а также научно-техническое партнерство", - говорится в сообщении.В частности, меморандум предусматривает реализацию совместных научно-технических проектов по разведке глубокозалегающих месторождений, разведке металлов платиновой группы и редкоземельных металлов, проведение оценки и выделение участков для прогнозно-металлогенического картирования и сводно-прогнозного картирования золотоносности."Росгео" уже имеет опыт проведения сейсморазведочных работ на индийском шельфе, а теперь мы предложили Геологической службе существенно расширить сотрудничество, включив в него поиск твердых полезных ископаемых. Уверен, что наш опыт, компетенции и передовые технологии внесут весомый вклад в изучение и развитие минерально-сырьевой базы Индии", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова.Отмечается, что стороны договорились взаимодействовать в формировании хранилища геолого-геофизических данных, проведении анализа и интерпретации аэрогеофизических данных, переобработки и переинтерпретации сейсмических данных 2Д. "Росгеология" будет сотрудничать со службой морских и прибрежных исследований GSI, а также предложит свои услуги в сфере глубинной сейсморазведки, магнитотеллурических исследований и проведения поисковых работ с использованием геохимического картирования.Кроме того, стороны также договорились вести совместную научно-исследовательскую деятельность, обмениваться технологиями и знаниями в области бурения, опробования и проведения лабораторных анализов.

https://ria.ru/20211206/politika-1762444834.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, росгеология, россия