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В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух - РИА Новости, 07.12.2021
В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
Работа в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне ведется усилиями лишь двух дипломатов, однако позитивные сдвиги в диалоге двух стран по визовым вопросам позволят РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:19
2021-12-07T00:19
2021-12-07T00:19
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ХЬЮСТОН (США), 7 дек – РИА Новости. Работа в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне ведется усилиями лишь двух дипломатов, однако позитивные сдвиги в диалоге двух стран по визовым вопросам позволят прибыть новым сотрудникам, заявил РИА Новости генконсул в Хьюстоне Александр Захаров."На данный момент у нас осталось два дипломата, включая меня. Но, опять же, позитивные подвижки, о которых я говорил, позволят прибыть новым сотрудникам. Это касается как американских диппредставительств в России, так и российских дипмиссий в США, включая генконсульство в Хьюстоне", - сказал Захаров на полях проходящего в эти дни Мирового нефтяного конгресса.Вместе с тем, высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что об обоюдном обнулении ограничений на работу дипломатических представительств РФ и США пока говорить не приходится из-за позиции Вашингтона."Об обнулении пока не приходится говорить. Вы в курсе политики визовых разменов, от которых мы предлагали отказаться. К сожалению, американская сторона на это не идет, но все-таки переговоры и настойчивая позиция дают результат", - добавил российский генконсул.
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в мире, сша, россия
В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
Генконсул в Хьюстоне Захаров заявил о сокращении до двух числа дипломатов в дипведомстве