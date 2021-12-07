https://ria.ru/20211207/sng-1762488760.html

Политолог заявил об эффективности сотрудничества в рамках СНГ

Политолог заявил об эффективности сотрудничества в рамках СНГ - РИА Новости, 07.12.2021

Политолог заявил об эффективности сотрудничества в рамках СНГ

Ни одно из постсоветских государств, игнорирующих сотрудничество с СНГ, не добилось серьезных успехов, считает политолог, доцент ташкентского филиала... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:17

2021-12-07T07:17

2021-12-07T07:17

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ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Ни одно из постсоветских государств, игнорирующих сотрудничество с СНГ, не добилось серьезных успехов, считает политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров."Ни одно из постсоветских государств, которое игнорирует сотрудничество в рамках СНГ, не добилось никаких серьезных успехов", - сказал РИА Новости Назаров.Эксперт считает, что провалы в социально-экономическом развитии, в частности, Украины и Грузии во многом обусловлены иллюзиями о постоянной "помощи Запада" и игнорированием сотрудничества с традиционными партнёрами по постсоветскому пространству."Даже государства Прибалтики, несмотря на членство в ЕС, остаются слаборазвитой периферией Европы с туманными перспективами и стремящейся к нулю демографией", - отметил Назаров.По его оценке, достаточно динамичное развитие России, Белоруссии, Азербайджана, государств Центральной Азии обусловлено тем, что эти страны всегда старались ориентироваться, прежде всего, на традиционных партнёров в рамках СНГ.Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было подписано 8 декабря 1991 года в Вискулях (резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще) руководством Белоруссии, РФ и Украины. Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение".

https://ria.ru/20211203/ushakov-1762063014.html

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в мире, снг