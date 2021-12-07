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Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог
Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог - РИА Новости, 08.12.2021
Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог
Службы городского хозяйства Москвы до конца суток трижды проведут чистку дорог и противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-07T11:15
2021-12-08T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
telegram (приложение)
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Службы городского хозяйства Москвы до конца суток трижды проведут чистку дорог и противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.Уточняется, что при необходимости цикл работ будут повторять чаще. Повсеместно ведутся работы по очистке улично-дорожной сети от снега."Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - уточняется в сообщении.
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общество, москва, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
11:15 07.12.2021 (обновлено: 15:04 08.12.2021)
 

Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Службы городского хозяйства Москвы до конца суток трижды проведут чистку дорог и противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.
"За ночь прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 5 см. Всего за сутки может выпасть до 15 см снега. До конца суток трижды проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой: в 10:00, в 16:00 и в 23:00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при необходимости цикл работ будут повторять чаще. Повсеместно ведутся работы по очистке улично-дорожной сети от снега.
"Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - уточняется в сообщении.
Уборка снега на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 20:06Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваTelegram (приложение)Московское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство Москвы
 
 
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