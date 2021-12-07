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Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог

Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог - РИА Новости, 08.12.2021

Горслужбы Москвы до конца суток трижды проведут чистку и обработку дорог

Службы городского хозяйства Москвы до конца суток трижды проведут чистку дорог и противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T11:15

2021-12-07T11:15

2021-12-08T15:04

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общество

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telegram (приложение)

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Службы городского хозяйства Москвы до конца суток трижды проведут чистку дорог и противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.Уточняется, что при необходимости цикл работ будут повторять чаще. Повсеместно ведутся работы по очистке улично-дорожной сети от снега."Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211206/snegopad-1762457174.html

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общество, москва, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы