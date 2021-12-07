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Главе СК доложат о ходе дела о стрельбе в МФЦ в Москве

Главе СК доложат о ходе дела о стрельбе в МФЦ в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Главе СК доложат о ходе дела о стрельбе в МФЦ в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела против стрелявшего в МФЦ в Москве, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:44

2021-12-07T18:44

2021-12-07T18:44

происшествия

александр бастрыкин

сергей собянин

следственный комитет россии (ск рф)

анастасия ракова

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела против стрелявшего в МФЦ в Москве, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад по ситуации, произошедшей в государственной организации на юго-востоке Москвы. Он также поручил следственным органам ГСУ СК РФ по городу Москве представить первые результаты расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека и трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.

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Работа следователей на месте стрельбы в МФЦ в Москве. Кадры СК Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По предварительным данным, 7 декабря 2021 года мужчина зашёл в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователи и криминалисты столичного подразделения Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается. Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. 2021-12-07T18:44 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), анастасия ракова , стрельба в мфц на юго-востоке москвы, видео