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Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России

Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России - РИА Новости, 07.12.2021

Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T01:03

2021-12-07T01:03

2021-12-07T01:03

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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи, повестка переговоров обширная: отношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО, однако ключевой анонсирована ситуация на Украине."Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации", - сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.Также глава украинского МИД уверен, что Байден подаст "очень четкие сигналы", что сделают партнеры Киева, если РФ "пойдет на военную операцию против нашего государства".Он подчеркнул, что Киев понимает, что НАТО за страну воевать не будет, но страны-члены альянса могут "очень много сделать". "Как мне передавали коллеги, до этого заседания (ранее в Риге прошло заседание министров иностранных дел стран НАТО - ред.) они между собой были более скептичными, а когда они получили весь массив информации, то позиция была консолидирована у всех, и на всех моих встречах и разговорах и во время выступления звучала однозначная поддержка Украины и уверения в готовности делать то, что в силах самих партнеров для того, чтобы нам помочь. Безусловно, мы должны быть реалистами, что НАТО как альянс за нас воевать не будет, но страны НАТО могут очень много сделать каждая отдельно на двустороннем треке", - добавил министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211206/neizbezhnost-1762475312.html

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в мире, украина, владимир путин, джо байден, нато, дмитрий кулеба, россия