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Общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей
Общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2021
Общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей
Мировой судья в Москве оштрафовал еще на 2 миллиона рублей Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:09
2021-12-07T13:18
технологии
москва
google
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал еще на 2 миллиона рублей Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук. Общая сумма штрафов американской компании возросла до 58 миллионов рублей."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 2 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее во вторник суд оштрафовал Google за аналогичный протокол на 2 миллиона рублей, а также по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информаицей (часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ) - на 10 миллионов рублей.Таким образом, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
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технологии, москва, google, россия
13:09 07.12.2021 (обновлено: 13:18 07.12.2021)
 
Общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей

Общая сумма штрафов Google достигла 58 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

© REUTERS / Dado RuvicЛоготипы компаний Google и Apple
Логотипы компаний Google и Apple - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал еще на 2 миллиона рублей Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук. Общая сумма штрафов американской компании возросла до 58 миллионов рублей.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 2 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее во вторник суд оштрафовал Google за аналогичный протокол на 2 миллиона рублей, а также по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информаицей (часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ) - на 10 миллионов рублей.
Таким образом, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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