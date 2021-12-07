https://ria.ru/20211207/shtraf-1762537739.html

Суд в Москве оштрафовал Google еще на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Google еще на два миллиона рублей - РИА Новости, 07.12.2021

Суд в Москве оштрафовал Google еще на два миллиона рублей

Мировой суд Таганского района Москвы во вторник оштрафовал еще на 2 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:45

2021-12-07T12:45

2021-12-07T12:52

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы во вторник оштрафовал еще на 2 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 2 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Позже сегодня суд рассмотрит еще один аналогичный протокол в отношении этой же компании – тоже по 2-й части указанной статьи.Ранее утром этот же суд оштрафовал интернет-гиганта на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенных ссылок (часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ). Таким образом, общая сумма штрафов Google выросла до 56 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

https://ria.ru/20211129/google-1761313935.html

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