https://ria.ru/20211207/shkola-1762587899.html

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с попыткой нападения молодого человека на одну из московских... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:03

2021-12-07T16:03

2021-12-07T16:03

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с попыткой нападения молодого человека на одну из московских школ.Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что в Мещанском районе Москвы рядом со школой №1297 задержали 18-летнего парня, который планировал напасть на школу, при себе у него нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Сообщается, что он сообщал о своих планах в социальных сетях."Я знаю об этой ситуации, держим связь с правоохранительными органами и будем держать это дело на контроле", - сообщила Ярославская.

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762500483.html

москва

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2021

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происшествия, москва, ольга ярославская