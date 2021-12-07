https://ria.ru/20211207/shkola-1762587899.html
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве - РИА Новости, 07.12.2021
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с попыткой нападения молодого человека на одну из московских... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:03
2021-12-07T16:03
2021-12-07T16:03
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с попыткой нападения молодого человека на одну из московских школ.Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что в Мещанском районе Москвы рядом со школой №1297 задержали 18-летнего парня, который планировал напасть на школу, при себе у него нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Сообщается, что он сообщал о своих планах в социальных сетях."Я знаю об этой ситуации, держим связь с правоохранительными органами и будем держать это дело на контроле", - сообщила Ярославская.
https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762500483.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ольга ярославская
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с попыткой нападения на школу в Москве
Детский омбудсмен Москвы Ярославская контролирует ситуацию с попыткой нападения на школу