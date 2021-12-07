https://ria.ru/20211207/sderzhivanie-1762483240.html

Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России

Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России - РИА Новости, 07.12.2021

Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России

Вариант "дельта", который является основным в России в настоящее время, вряд ли сможет сдержать распространение штамма "омикрон", заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:52

2021-12-07T03:52

2021-12-07T04:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

сколковский институт науки и технологий

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

георгий базыкин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вариант "дельта", который является основным в России в настоящее время, вряд ли сможет сдержать распространение штамма "омикрон", заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ранее стало известно, что вариант "омикрон" обнаружен у двух россиян, вернувшихся из Южной Африки."Я сомневаюсь, потому что "омикрон" находят там, где раньше была широко распространена "дельта" и преобладала. В Южной Африке, где был обнаружен "омикрон", до этого закончилась волна заболеваемости, вызванная "дельтой". Поэтому у большого количества людей был иммунитет к "дельте", но даже на фоне этого "омикрон" там сейчас быстро распространяется. Я опасаюсь, что ситуация в России будет очень похожей", - сказал Базыкин.Он отметил, что "омикрон", по-видимому, частично уходит от иммунитета, приобретенного после "дельты", что и вызывает большие опасения.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762482683.html

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общество, здоровье - общество, сколковский институт науки и технологий, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий базыкин