https://ria.ru/20211207/sderzhivanie-1762483240.html
Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России
Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России - РИА Новости, 07.12.2021
Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России
Вариант "дельта", который является основным в России в настоящее время, вряд ли сможет сдержать распространение штамма "омикрон", заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:52
2021-12-07T03:52
2021-12-07T04:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сколковский институт науки и технологий
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
георгий базыкин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вариант "дельта", который является основным в России в настоящее время, вряд ли сможет сдержать распространение штамма "омикрон", заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ранее стало известно, что вариант "омикрон" обнаружен у двух россиян, вернувшихся из Южной Африки."Я сомневаюсь, потому что "омикрон" находят там, где раньше была широко распространена "дельта" и преобладала. В Южной Африке, где был обнаружен "омикрон", до этого закончилась волна заболеваемости, вызванная "дельтой". Поэтому у большого количества людей был иммунитет к "дельте", но даже на фоне этого "омикрон" там сейчас быстро распространяется. Я опасаюсь, что ситуация в России будет очень похожей", - сказал Базыкин.Он отметил, что "омикрон", по-видимому, частично уходит от иммунитета, приобретенного после "дельты", что и вызывает большие опасения.
https://ria.ru/20211207/omikron-1762482683.html
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общество, здоровье - общество, сколковский институт науки и технологий, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий базыкин
03:52 07.12.2021 (обновлено: 04:27 07.12.2021)
Профессор рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России
Профессор Сколтеха Базыкин рассказал, сможет ли штамм "дельта" сдержать "омикрон" в России