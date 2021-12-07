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В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов
В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов
Движения поездов не было утром 7 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро от станции "Щелковская" до станции "Партизанская", сообщается в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:00
2021-12-07T08:00
2021-12-07T08:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Движения поездов не было утром 7 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро от станции "Щелковская" до станции "Партизанская", сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.По информации дептранса, не было движения поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами."Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - уточнили позднее в дептрансе.
https://ria.ru/20211206/metro-1762415621.html
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происшествия, москва
В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов
В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов из-за человека на пути