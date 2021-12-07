https://ria.ru/20211207/sboy-1762490806.html

В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов

В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов

Движения поездов не было утром 7 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро от станции "Щелковская" до станции "Партизанская", сообщается в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:00

2021-12-07T08:00

2021-12-07T08:00

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761967277_0:56:3102:1801_1920x0_80_0_0_aaa958c260d87e17636bb3b512181083.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Движения поездов не было утром 7 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро от станции "Щелковская" до станции "Партизанская", сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.По информации дептранса, не было движения поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами."Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - уточнили позднее в дептрансе.

https://ria.ru/20211206/metro-1762415621.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва