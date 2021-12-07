https://ria.ru/20211207/sanaviatsiya-1762504494.html

Тверские власти увеличили поддержку службы санавиации

Тверские власти увеличили поддержку службы санавиации - РИА Новости, 07.12.2021

Тверские власти увеличили поддержку службы санавиации

Власти Тверской области увеличили финансовую поддержку службы санитарной авиации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:19

2021-12-07T10:19

2021-12-07T10:19

тверская область

ми-8

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. Власти Тверской области увеличили финансовую поддержку службы санитарной авиации, сообщает пресс-служба регионального правительства."На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, на эти цели до конца текущего года дополнительно выделены свыше 6,2 миллиона рублей, которые позволят обеспечить свыше 28 часов лёта и оперативно оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых районов Тверской области", - отметили в пресс-службе.Всего в региональном бюджете на 2021 год на деятельность службы санавиации предусмотрены 84,9 миллиона рублей.Благодаря работе санавиации, парк которой насчитывает два вертолета Ми-8, в этом году удалось спасти 137 жителей региона, которые были оперативно доставлены в лечебные учреждения. Из общего числа госпитализированных почти половина – пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. На втором месте по количеству эвакуированных – граждане с тяжелым течением CОVID-19, отметили в пресс-службе.Губернатор области Игорь Руденя ранее заявлял, что развитие санитарной авиации – актуальное направление для области, которая является самым крупным регионом Центральной России.На территории Верхневолжья насчитываются порядка тридцати площадок, на которых могут приземляться вертолеты санавиации.

https://ria.ru/20211202/tver-1761926730.html

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ми-8, игорь руденя