https://ria.ru/20211207/samolet-1762494141.html
Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт
Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт - РИА Новости, 07.12.2021
Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт
Рейс "Аэрофлота" из Москвы из-за сильного тумана не смог совершить посадку в узбекском Ургенче и приземлился в запасном аэропорту в Нукусе (столица автономии... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:46
2021-12-07T08:46
2021-12-07T08:46
общество
узбекистан
аэрофлот
каракалпакстан
ургенч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355338_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3ca6da09fddc47dfa1910c7d02ca0cab.jpg
ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы из-за сильного тумана не смог совершить посадку в узбекском Ургенче и приземлился в запасном аэропорту в Нукусе (столица автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана), сообщил РИА Новости во вторник представитель нукусского аэропорта."Рейс "Аэрофлота" SU1976 Москва-Ургенч не смог совершить посадку в аэропорту назначения. В Ургенче сильный туман, горизонтальная видимость 100 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что из-за непогоды самолет был перенаправлен в аэропорт Нукуса, посадка в 8.45 (6.45 мск) прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер с пассажирами на борту ожидает вылета в Ургенч.
https://ria.ru/20211207/zhidkost-1762489978.html
узбекистан
каракалпакстан
ургенч
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355338_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7e1dcf6c245e8b977f8a09568401c140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, узбекистан, аэрофлот, каракалпакстан, ургенч
Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт
Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч из-за тумана ушел на запасной аэропорт в Нукусе