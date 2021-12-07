https://ria.ru/20211207/samolet-1762494141.html

Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт

Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт - РИА Новости, 07.12.2021

Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч ушел на запасной аэропорт

Рейс "Аэрофлота" из Москвы из-за сильного тумана не смог совершить посадку в узбекском Ургенче и приземлился в запасном аэропорту в Нукусе (столица автономии... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:46

2021-12-07T08:46

2021-12-07T08:46

общество

узбекистан

аэрофлот

каракалпакстан

ургенч

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ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы из-за сильного тумана не смог совершить посадку в узбекском Ургенче и приземлился в запасном аэропорту в Нукусе (столица автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана), сообщил РИА Новости во вторник представитель нукусского аэропорта."Рейс "Аэрофлота" SU1976 Москва-Ургенч не смог совершить посадку в аэропорту назначения. В Ургенче сильный туман, горизонтальная видимость 100 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что из-за непогоды самолет был перенаправлен в аэропорт Нукуса, посадка в 8.45 (6.45 мск) прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер с пассажирами на борту ожидает вылета в Ургенч.

https://ria.ru/20211207/zhidkost-1762489978.html

узбекистан

каракалпакстан

ургенч

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общество, узбекистан, аэрофлот, каракалпакстан, ургенч