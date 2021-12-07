Онлайн-конференция о развитии рынка занятости
13 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Развитие Национальной системы квалификаций: итоги года".
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Участники:
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр ШОХИН;
- генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артем ШАДРИН.
Рынок труда стремительно меняется. Цикл жизни многих профессий сократился до 5-6 лет. Растет разрыв между стандартами среднего профессионального и высшего образования и потребностями рынка труда. Свои условия диктует и пандемия с ускорившейся цифровизацией, уходом в формат удаленной работы в одних отраслях и острой нехваткой кадров, возникшей вследствие оттока мигрантов, в других. В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные проблемы рынка занятости и образования, включая правительственную инициативу "Профессионалитет" и программу поддержки молодежной занятости на период до 2030 года. Речь также пойдет о проектах и законодательных инициативах, рассмотренных на декабрьском заседании Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, программе переподготовки граждан, потерявших работу, модернизации профессиональной подготовки в рамках программы "Приоритет-2030".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр ШОХИН;
- генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артем ШАДРИН.
Рынок труда стремительно меняется. Цикл жизни многих профессий сократился до 5-6 лет. Растет разрыв между стандартами среднего профессионального и высшего образования и потребностями рынка труда. Свои условия диктует и пандемия с ускорившейся цифровизацией, уходом в формат удаленной работы в одних отраслях и острой нехваткой кадров, возникшей вследствие оттока мигрантов, в других. В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные проблемы рынка занятости и образования, включая правительственную инициативу "Профессионалитет" и программу поддержки молодежной занятости на период до 2030 года. Речь также пойдет о проектах и законодательных инициативах, рассмотренных на декабрьском заседании Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, программе переподготовки граждан, потерявших работу, модернизации профессиональной подготовки в рамках программы "Приоритет-2030".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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